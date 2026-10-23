Yamal y Mbappé se enfrentan en el clásico un día antes de revelarse el Balón de Oro

Lamine Yamal del Barcelona durante el partido contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el martes 20 de octubre de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Pero apenas un día antes, los dos astros buscarán brillar en un duelo cara a cara en Barcelona.

El Real Madrid de Mbappé visita al Barcelona de Lamine con una desventaja de seis puntos respecto de los campeones defensores de La Liga, que han ganado el título dos temporadas seguidas. Apenas van nueve jornadas, pero la presión recae sobre el Madrid —tercero, por detrás del Atlético de Madrid— para, como mínimo, no quedarse aún más rezagado.

Aunque la votación de los periodistas para el Balón de Oro terminó en septiembre, los aficionados se han centrado cada vez más en el premio a medida que se acerca la ceremonia del lunes. Eso convierte al clásico en un escenario ideal para que Lamine y Mbappé presenten sus alegatos finales ante el tribunal de la opinión pública. Otros candidatos destacados al premio incluyen al último ganador Ousmane Dembélé, Harry Kane y Lionel Messi.

Lamine ha arrancado de forma estelar esta temporada después de ayudar a España a ganar el Mundial en julio, al vencer a la Francia de Mbappé en las semifinales y a la Argentina de Messi en la final. El extremo de 19 años suma 10 goles y 10 asistencias entre La Liga y la Liga de Campeones, además de otros cuatro goles con España, ya en esta campaña.

Mbappé, por su parte, es tan implacable como siempre frente al arco. El delantero suma 12 goles en la misma cantidad de partidos y, junto con el arquero Thibaut Courtois, mantiene a un Madrid por lo demás irregular a una distancia alcanzable del Barcelona.

Esto es lo demás que necesitas saber sobre el gran partido:

Mourinho regresa al Camp Nou

Odio es una palabra fuerte, incluso en el fútbol. Pero si hay alguien que despierta un rechazo extremo entre los aficionados del Barcelona, ese es José Mourinho, quien inició una segunda etapa con el Madrid esta temporada.

En su primer periodo en el Madrid, de 2010 a 2013, el técnico portugués llevó la rivalidad entre los dos clubes más grandes de España a nuevas cotas gracias a las tácticas duras de su equipo y a sus propios cruces verbales con su homólogo Pep Guardiola.

Mourinho incluso llegó a las manos: quedó infamemente marcado por haberle metido un dedo en el ojo al entonces asistente Tito Vilanova durante un altercado entre ambos equipos.

Todo eso significa que cabe esperar aún más abucheos de lo habitual cuando el Real Madrid salte al campo el domingo.

Barcelona llega tras su única derrota de la temporada

El Barcelona había ganado los 11 partidos que había disputado en esta campaña hasta que se topó con un Paris Saint-Germain arrollador en la Liga de Campeones el martes. Dos goles tardíos de los campeones de Europa condenaron al Barcelona a una derrota 4-2, pese a otro gol soberbio de Lamine.

Por lo demás, ha sido una serie de actuaciones intimidantes del equipo de Hansi Flick.

El equipo ha marcado 50 goles en total, la cifra más alta de Europa, incluyendo seis partidos en los que anotó cinco o más.

Dada la preferencia de Mourinho por atacar al contragolpe con la velocidad de Mbappé, se espera que el Barcelona domine la posesión y presione para marcar pronto y con frecuencia.

Rodri vuelve al once titular del Barcelona

La decisión más importante del receso de temporada en España fue que Rodri Hernández eligiera al Barcelona por encima del Real Madrid.

El exmediocampista del Manchester City era objetivo de ambos clubes, pero optó por jugar con varios de sus compañeros de la selección española.

Rodri había sido titular en ocho partidos consecutivos antes de que Flick lo dejara en el banquillo ante el PSG hasta la última media hora.

El ganador del Balón de Oro 2024 debería volver al once inicial contra el Madrid junto a Pedri y, muy probablemente, Fermín López, con Dani Olmo lesionado.

Diomande suple al suspendido Vinícius

Al ataque del Madrid le faltará Vinícius Júnior, quien cumplirá el segundo de una suspensión de cuatro partidos en La Liga por tirarle del pelo a un rival.

Pero, con Vinícius teniendo dificultades para encontrar su mejor nivel, quizá eso no sea un golpe tan duro para los planes de Mourinho.

El recién llegado Yan Diomande, de 19 años, se está asentando y ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos del Madrid, además de mostrar una velocidad similar a la de Vinícius —aunque no las mismas increíbles habilidades de regate— por el costado izquierdo del ataque.

Las esperanzas del Madrid también dependerán de que Arda Güler aporte momentos de creación de juego frente a un mediocampo del Barcelona con más talento.

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FUENTE: AP