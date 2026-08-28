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Xabi Alonso defiende dejar fuera a Enzo Fernández en medio del interés del Manchester City

LONDRES (AP) — El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, ha defendido la decisión de dejar al argentino Enzo Fernández fuera de la convocatoria en la victoria en la Copa de Liga ante el Luton, en medio del interés reportado del Manchester City.

El técnico del Chelsea Xabi Alonso sale del campo tras el encuentro ante el Fulham en la Liga Premier el lunes 24 de agosto del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
El técnico del Chelsea Xabi Alonso sale del campo tras el encuentro ante el Fulham en la Liga Premier el lunes 24 de agosto del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Alonso manifestó que el club necesita jugadores que “sientan el deseo de jugar” al abordar la situación del mediocampista el viernes, antes del partido de la Liga Premier el domingo contra el Brighton.

“Necesitamos a los jugadores que estén en la mejor situación para jugar”, señaló Alonso. “Tenemos que tenerlo todo en cuenta: jugadores que están en un buen momento, jugadores que no están sintiendo esa energía para jugar. Para mí es muy importante que sientan ese deseo de jugar y que tengan una buena preparación”.

“Hablamos y decidimos que (para el Luton) era mejor no formar parte de la convocatoria. Es un jugador de primer nivel, no hay duda de eso”.

El Chelsea venció 2-0 al Luton, de tercera división, sin Fernández, apoyándose en un gol en su debut del nuevo fichaje Danny Welbeck y en un autogol del Luton.

Cualquier acuerdo por Fernández, finalista del Mundial con Argentina el mes pasado, dejaría al Chelsea con poco tiempo para fichar a un reemplazo antes de que cierre el mercado de transferencias el martes.

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