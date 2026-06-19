Wyndham Clark amplía a 4 golpes su ventaja en el US Open con récord de 36 hoyos en Shinnecock

La bola se curvó hacia el costado del hoyo para un birdie final y otro estándar que estableció en Shinnecock Hills.

No fue su mejor putt, solo otro birdie para una tarjeta de 69, 1 bajo par, y resumió su semana.

Clark no siente que esté jugando su mejor golf, pero llega al fin de semana con cuatro golpes de ventaja y con el marcador más bajo tras 36 hoyos — 7 bajo par, 133 — para un US Open, en el temible Shinnecock Hills.

Su ventaja de cuatro golpes fue la mayor en un Abierto de Estados Unidos tras 36 hoyos desde que Dustin Johnson lideró por cuatro en Shinnecock Hills en 2018, la última vez que se jugó allí. Aquello no terminó bien para Johnson cuando la USGA perdió el control de los aterradores greens el sábado.

Clark llegaba encendido a Shinnecock Hills, tras ganar el The CJ Cup Byron Nelson con un 60 en la ronda final, y pelear el Memorial y el Abierto de Canadá en las últimas dos semanas.

La frustración alcanzó su punto máximo hace un año en Oakmont y en los meses posteriores. Ahora, parece sentirse más cómodo con cada día que pasa.

“El impulso es algo enorme en el golf, y siento que lo tengo ahora mismo”, afirmó Clark.

¿Y ahora qué?

La USGA prometió que no permitiría que el campo se descontrolara como ocurrió en la tercera ronda de 2018 y en la ronda final de 2004, cuando el promedio de golpes el último día fue de 78.7 y nadie bajó del par. Shinnecock empezó a “hornearse” bajo un sol cálido hacia el final de la tarde del viernes, con más de lo mismo — y viento más fuerte — en el pronóstico.

“El campo puede cambiar bastante rápido, así que mucho de eso depende de si quieren regar los greens, qué tan rápidos quieren que estén, de dónde viene la dirección del viento, si pueden hacerlos mucho más rápidos”, explicó Scottie Scheffler, quien mantiene viva la posibilidad del Grand Slam de su carrera.

Scheffler puso fin a su sequía de 10 rondas consecutivas en Abiertos de Estados Unidos sin bajar del par con una actuación constante de fairways y greens para un 68, quedando a siete golpes.

“Veremos qué quieren hacer. Mi trabajo es salir ahí y jugarlo”, añadió Scheffler.

Clark está cumpliendo. Regresó el viernes por la mañana e hizo dos pares para completar un 64, el mejor arranque en un US Open en Shinnecock.

Luego, embocó dos putts para birdie en el rango de los 30 pies en los últimos nueve hoyos para ampliar aún más su ventaja.

“De verdad sentí que podía estar en doble dígito (bajo par). Pero, bueno, lo mejor de eso es que no sentí que tuviera mi mejor juego y aun así estoy liderando por ahora”, manifestó el actual líder del Abierto.

Xander Schauffele, con el mejor historial en el US Open de cualquiera que no haya ganado el torneo en los últimos 10 años, firmó 66 para quedar con 137 junto a Matt Fitzpatrick, ex campeón de este torneo, quien hizo birdie en dos de sus últimos tres hoyos para rescatar un 70.

Schauffele tiene siete Top 10 en sus nueve participaciones en el Abierto de Estados Unidos, un californiano que mantiene la calma incluso en medio de una prueba dura.

“Es una semana brutal. Todos los que miran desde casa quieren ver a los jugadores tirando en los 80 y haciendo locuras. Lo entiendo. Ya sabes, una vez al año puedes ver algo de carnicería, y es en un Abierto de Estados Unidos. Trata de aceptarlo tanto como puedas”, dijo Schauffele.

Se les unieron con 137 por la tarde, cuando el campo empezó a secarse, Sam Stevens (69) y Tom Kim (67).

Rory McIlroy se acercaba a Clark hasta que comenzó los últimos nueve hoyos con tres bogeys consecutivos, y borró un par de birdies al chipear desde la parte trasera del green del 15 hacia un búnker y hacer doble bogey. Tiró 71 y se unió a Scheffler en el grupo con par de campo, 140.

Mucho depende de Clark. Tal vez dependa más de Shinnecock.

“Si hay un campo en el que sientes que todavía tienes una oportunidad si llegas al fin de semana a siete golpes, como yo, definitivamente es este”, señaló McIlroy.

Es una mejor oportunidad que la de Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm, las dos mayores figuras de LIV Golf que no superaron el corte.

DeChambeau se fue temprano de su tercer Major consecutivo. Rahm, subcampeón del Campeonato de la PGA el mes pasado, estuvo 21 hoyos sin bogey. Pero hizo 41 en los últimos nueve hoyos para un 78, igualando su peor puntuación en el Abierto de Estados Unidos, la cual registró en 2018, la última vez que jugó en Shinnecock Hills .

El día más notable fue el del chileno Joaquin Niemann. Hizo 9 en el hoyo 6 — su hoyo 15 y último de la primera ronda retrasada por la niebla, que se detuvo por la oscuridad — solo para que se convirtiera en 11 cuando la USGA le aplicó una penalización de dos golpes por mala conducta.

Niemann pegó dos salidas fuera del predio, avanzó a golpes por el fairway y finalmente perdió el control al lanzar su palo. La USGA consideró que fue lo suficientemente grave como para saltarse la advertencia e ir directo a la dura penalización de dos golpes, dejándolo con 78.

El golfista sudamericano salió a jugar su segunda ronda, hizo cinco birdies en seis hoyos y firmó 65 para llegar al fin de semana con 3 sobre par, 143.

Fue la primera vez en 97 años en el Abierto de Estados Unidos que alguien hizo 10 o peor en un hoyo y aun así superó el corte.

“Toda la frustración que me entró, tenía el palo en la mano y no pude resistirme a tirarlo. No había gente, obviamente. No había nadie. No estoy orgulloso de eso, pero sí, a veces toda la expectativa de intentar jugar bien y las cosas no te salen, te frustras. Y ese fui yo ahí”, relató Niemann.

Collin Morikawa también tiró 65 para igualar a Niemann con la mejor vuelta del viernes, y quedó a cinco golpes. Justin Thomas y Sam Burns firmaron 68 cada uno y estaban un golpe más atrás.

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FUENTE: AP