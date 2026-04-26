Wrexham pierde ante el Coventry y recibe un golpe en sus aspiraciones a la Liga Premier

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Wrexham se mantiene en el sexto puesto —la cuarta y última plaza de playoffs— y solo por encima del Hull City, que es séptimo, gracias a una mejor diferencia de goles. Con un punto menos y un puesto más atrás está Derby, que completa el trío de equipos que pugnan por el último boleto a los playoffs de final de temporada.

La última ronda de partidos se disputa el próximo sábado y Wrexham tiene la tarea más difícil en casa ante Middlesbrough, que actualmente marcha cuarto y todavía podría lograr el ascenso automático.

Hull recibe al noveno, Norwich, y Derby juega en casa ante el Sheffield United, que es 15mo.

Wrexham, propiedad de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac (antes McElhenney) desde 2021, ha logrado un inédito registro de tres ascensos consecutivos e intenta jugar en la máxima división del fútbol inglés por primera vez en sus 161 años de historia.

Coventry, que regresa a la Liga Premier como campeón de la Championship, anotó a los 80 minutos y de nuevo en el tiempo añadido para despachar al Wrexham.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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