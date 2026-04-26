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Wrexham pierde ante el Coventry y recibe un golpe en sus aspiraciones a la Liga Premier

La improbable aspiración de Wrexham de llegar a la Liga Premier se vio afectada por una derrota el domingo 3-1 ante Coventry en la Championship, lo que deja al club galés probablemente necesitando una victoria en la última jornada el próximo fin de semana para meterse en los playoffs.

Wrexham se mantiene en el sexto puesto —la cuarta y última plaza de playoffs— y solo por encima del Hull City, que es séptimo, gracias a una mejor diferencia de goles. Con un punto menos y un puesto más atrás está Derby, que completa el trío de equipos que pugnan por el último boleto a los playoffs de final de temporada.

La última ronda de partidos se disputa el próximo sábado y Wrexham tiene la tarea más difícil en casa ante Middlesbrough, que actualmente marcha cuarto y todavía podría lograr el ascenso automático.

Hull recibe al noveno, Norwich, y Derby juega en casa ante el Sheffield United, que es 15mo.

Wrexham, propiedad de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac (antes McElhenney) desde 2021, ha logrado un inédito registro de tres ascensos consecutivos e intenta jugar en la máxima división del fútbol inglés por primera vez en sus 161 años de historia.

Coventry, que regresa a la Liga Premier como campeón de la Championship, anotó a los 80 minutos y de nuevo en el tiempo añadido para despachar al Wrexham.

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