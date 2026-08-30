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Wheeler lanza 6 sólidas entradas y Sosa pega jonrón clave en triunfo 5-2 de Filis sobre Angelinos

ANAHEIM, Calif. (AP) — Zack Wheeler permitió una carrera en seis sólidas entradas, el panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón para desempatar en la séptima y los Filis de Filadelfia completaron una barrida de tres juegos con una victoria el domingo de 5-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El pitcher abridor de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler lanza durante el primer inning del juego de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 30 de agosto de 2026 en Anaheim, Calif. (AP Foto/Caroline Brehman)
El pitcher abridor de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler lanza durante el primer inning del juego de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 30 de agosto de 2026 en Anaheim, Calif. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Sosa abrió la séptima con un cuadrangular solitario ante el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi (0-5), para darle a los Filis una ventaja de 2-1.

Los Filis sumaron dos carreras de seguro en la octava con un elevado de sacrificio como emergente del venezolano Luis Arraez y un sencillo impulsor como emergente de Brandon Marsh para ponerse arriba 4-1. Bryce Harper añadió un doble impulsor en la novena para el 5-1.

Alex McFarlane lanzó una séptima entrada sin permitir carreras y Orion Kerkering cedió una carrera con el doble impulsor de Mike Trout en la novena, mientras conseguía los últimos cuatro outs para su segundo salvamento.

Los Filis ganaron por decimotercera vez en 15 juegos.

Wheeler (11-5) permitió cuatro hits, ponchó a seis y dio tres bases por bolas para imponerse en el duelo a Kikuchi, quien cedió dos carreras y seis hits en siete entradas, con seis ponches y una base por bolas.

Wheeler tenía marca de 0-3 y efectividad de 8,38 en sus cuatro aperturas anteriores y parecía encaminado a otro inicio inestable cuando otorgó base por bolas a Wade Meckler, golpeó a Trout con un lanzamiento y permitió un sencillo de Vaughn Grissom para llenar las bases sin outs en la primera.

Pero Wheeler hizo que Moisés Ballesteros, de Venezuela, bateara para una doble matanza que produjo una carrera y ponchó a Christian Moore con tres lanzamientos para iniciar un tramo de 5 y un tercio de entradas en el que retiró a 16 de 19 bateadores.

J.T. Realmuto conectó un vuelacercas solitario en la tercera para empatar el juego 1-1 por los Filis.

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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