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Wembanyama anota 32 puntos y captura 12 rebotes; Spurs vencen a Hornets 115-102

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 32 puntos, capturó 12 rebotes, repartió ocho asistencias y sumó tres bloqueos en su regreso tras perderse un partido, y lideró el sábado a los Spurs de San Antonio a una victoria 115-102 sobre los los Hornets de Charlotte.

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, avanza con el balón en el partido ante los Hornets de Charlotte, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Eric Gay)
Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, avanza con el balón en el partido ante los Hornets de Charlotte, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Eric Gay) AP

Miles Bridges aportó 22 puntos y Kon Knueppel añadió 20 para Charlotte, que había ganado dos duelos seguidos y ocho de 10.

Los Spurs han ganado 17 de 19 compromisos para afianzar su control del segundo lugar en la Conferencia Oeste. San Antonio (49-18) está 7 1/2 juegos por delante del número 3 Houston (41-25) y a tres juegos de Oklahoma City (52-15) en la lucha por el primer puesto.

Los Spurs cerraron su estadía más larga en casa con marca de 5-1, y su única derrota llegó cuando Wembanyama observó desde el banquillo por una molestia en la pantorrilla derecha en una derrota 136-131 ante Denver el jueves, lo que cortó una racha de cinco victorias.

Wembanyama tuvo un impacto inmediato con 18 puntos, ocho rebotes, dos bloqueos y dos robos en la primera mitad.

El astro perdió la posesión en un pase de alley-oop y golpeó el aro en su intento de volcada, pero recuperó el control para una clavada en el rebote que puso a los Spurs arriba por nueve puntos a un minuto de iniciado el segundo cuarto.

Wembanyama terminó con 13 de 24 en tiros de campo y 5 de 10 en triples. Está lanzando para 46,9% en triples en sus últimos cinco partidos, con 23 de 49.

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