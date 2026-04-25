Wells conecta jonrón y Yankees vencen 8-3 a Astros para hilvanar 8 triunfos

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Trent Grisham (12) de los Yankees de Nueva York celebra tras su jonrón con Aaron Judge, a la derecha, durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el sábado 25 de abril de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Trent Grisham y el panameño José Caballero también se volaron la barda por los Yankees (18-9). La racha ganadora iguala su mayor seguidilla en una sola temporada desde junio de 2024.

Grisham puso a los Yankees en la pizarra con su tercer jonrón, al empatar el juego 1-1 en la tercera. En la quinta, el tercer cuadrangular de Caballero le dio a Nueva York ventaja de 2-1.

Después de que los Astros empataron con el jonrón del boricua Carlos Correa en la sexta, Wells castigó al relevista Kai-Wei Teng (1-1) con su segundo jonrón del año.

Ryan Weathers permitió dos carreras y seis hits en 5 1/3 entradas por los Yankees.

El boricua Fernando Cruz (2-0) ponchó a Christian Walker y al dominicano Yainer Díaz para dejar a dos corredores varados en la sexta. Después de que los Yankees tomaron la delantera, Jake Bird retiró en orden la séptima.

El dominicano Camilo Doval sorteó una base por bolas al primer bateador en la octava y Tim Hill permitió una carrera en la novena.

El abridor de Houston Mike Burrows ponchó a ocho, su máximo de la temporada, mientras permitió dos carreras en cinco entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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