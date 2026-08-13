Vuelacercas de Ohtani y Betts dan a Dodgers victoria de 4-2 y barrida sobre Reales

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón solitario delante del catcher venezolano Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Freddie Freeman se mantuvo en el juego por Los Ángeles después de un momento aterrador en la octava entrada, cuando se cayó por las escaleras del dugout de los Reales mientras intentaba atrapar un elevado de foul de Isaac Collins.

En la parte baja de la octava entrada, Tommy Edman bateó como emergente por Freeman.

Eric Lauer lanzó 6 1/3 entradas, durante las que permitió cuatro hits para los bicampeones defensores de la Serie Mundial, que han ganado cuatro de cinco duelos tras salir de una racha de siete derrotas que comenzó alrededor de la fecha límite de canjes.

El batazo de Ohtani, de dos carreras para tomar la ventaja en la tercera entrada, fue el 27mo jonrón de la campaña para el astro japonés, cuatro veces nombrado el Jugador Más Valioso, y el primero en una semana.

Betts, que antes atravesaba un bache, logró dos hits y negoció una base por bolas, con lo que suma 11 imparables en sus últimos siete juegos.

Lauer (7-6) permitió una carrera limpia y ponchó a seis en su apertura más larga de la temporada, al realizar 112 lanzamientos. Se espera que el zurdo pierda su lugar en la rotación pronto, cuando Tyler Glasnow u Ohtani regresen al montículo.

Sin embargo, Lauer ha reactivado su carrera después de que Toronto lo dio de baja en mayo.

El venezolano Salvador Pérez impulsó una carrera temprano antes de salir en la sexta entrada, al resentir una dolencia del codo derecho por los Reales, que han perdido cuatro seguidos y 10 de 13.

Daniel Lynch IV (4-4) no logró completar la tercera entrada en su segunda salida dentro de la rotación abridora de Kansas City, al hacer apenas 39 lanzamientos antes de ser castigado por el jonrón de Ohtani.

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FUENTE: AP