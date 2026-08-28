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Vuelacercas de Díaz y Mullins guían a Rays, líderes de la Americana, a 80mo triunfo, 9-4 ante Padres

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Yandy Díaz y Cedric Mullins conectaron sendos jonrones e impulsaron dos carreras, y los Rays de Tampa Bay, líderes de la Liga Americana, anotaron cinco en la cuarta entrada para derrotar el viernes 9-4 a los Padres de San Diego.

El dominicano Jorge Mateo, de los Rays de Tampa Bay, festeja luego de pegar un sencillo en el encuentro del viernes 28 de agosto de 2026 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Chris OMeara)
El dominicano Jorge Mateo, de los Rays de Tampa Bay, festeja luego de pegar un sencillo en el encuentro del viernes 28 de agosto de 2026 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Shane McClanahan (10-6) permitió tres hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, con dos bases por bolas y cuatro ponches en 5 2/3 entradas. El zurdo de 29 años mejoró a 8-1 en casa.

Chandler Simpson sumó dos hits, dos robos y dos anotadas por los Rays (80-54), quienes ganaron por cuarta vez en cinco juegos y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 80 victorias.

Casey Mize (5-8) permitió siete carreras, dos limpias, con seis hits en cinco entradas. Jackson Merrill conectó un jonrón por San Diego, que tiene marca de 8-2 en sus últimos 10 juegos.

Díaz conectó un jonrón hacia el jardín derecho, la banda contraria, para llegar a 20 en la campaña y abrir la pizarra en el tercer acto. El cubano ascendió al quinto lugar en la historia de la franquicia con 119 jonrones y al cuarto en carreras impulsadas con 470.

Tampa Bay envió a nueve bateadores al plato en la cuarta, anotando cinco carreras con dos hits — ambos sencillos con dos outs de Taylor Walls y Díaz— para tomar una ventaja de 6-0.

El dominicano Junior Caminero conectó un sencillo impulsor en la sexta entrada y Mullins pegó un jonrón solitario en la séptima.

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