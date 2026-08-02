Vozinha finalmente desembarca en Chile y es recibido por una multitud antes de unirse al Colo Colo

Vozinha, portero de Cabo Verde en el Mundial, habla con reporteros después de su llegada al aeropuerto de cara a su incorporación con Colo-Colo, el domingo 2 de agosto de 2026, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Felix) AP

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme”, dijo la estrella caboverdiana en sus primeras palabras en Chile.

El Colo Colo, el club con más títulos del país sudamericano, anunció la incorporación de Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, el pasado 24 de julio. Sin embargo, una serie de contratiempos, entre ellos trabas con la documentación y situaciones personales, retrasaron su llegada en tres ocasiones, lo que ha generado inquietud dentro y fuera del plantel albo.

Finalmente, el arquero que hizo historia con su debutante selección en la Copa de Mundo desembarcó en el aeropuerto de Santiago de Chile a las 20.35 hora local (00.35 GMT). Tras días de incertidumbre Vozinha fue recibido por una verdadera multitud de hinchas que acudió a la terminal aérea con banderas, carteles, tambores y cánticos de bienvenida.

La ilusión de los fanáticos es unánime: que Vozinha salga campeón con Colo Colo , líder absoluto de la liga chilena y con aspiraciones continentales para el año que entra.

“Estoy ansioso. Además, si Colo Colo sale campeón, ya el próximo año se viene la Libertadores y eso es más tentativo para todo Chile y Sudamérica”, dijo a The Associated Press el hincha Marcos Antonio Barrera, de 32 años.

El portero sensación del Mundial deberá ser sometido el lunes a los exámenes médicos pertinentes para luego firmar el contrato con el Colo Colo de manera oficial, que tendrá un periodo inicial de seis meses y podrá ser extendido por otros doce más.

El Cacique informó que Vozinha deberá sumarse a los entrenamientos del club a partir del martes y, para ese mismo día, tiene previsto realizar la presentación oficial de su refuerzo estelar para lo que queda de temporada.

El caboverdiano igualmente podrá utilizar en su camiseta el apodo que lo alzó a la fama mundial, después de que la federación chilena de fútbol decidiera el viernes por unanimidad cambiar el reglamento y permitir que el portero sea identificado por Vozinha, que en portugués significa “abuelita”. Ello porque, según las bases del la liga chilena, los jugadores deben contar exclusivamente con sus apellidos en los dorsales.

Vozinha, quien llega a Chile tras terminar su etapa en el Chaves de la segunda división de Portugal, se convirtió en uno de los protagonistas de la máxima cita del fútbol global gracias a sus atajadas que plantaron cara a potencias como Uruguay, la eventual campeona España y la Argentina de Messi, que terminó por eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Su actuación le rendió una meteórica fama dentro y fuera de las canchas: el caboverdiano vio sus seguidores en las redes sociales pasar desde los pocos menos de 50.000 antes del Mundial para superar los 29,5 millones actuales.

“El pueblo colo-colino y Chile entero está expectante. Ahora él se tiene que ganar el puesto en Colo Colo, en base a talento, dedicación, esfuerzo y compromiso y ganarse la gente”, expresó el hincha Sebastián Paredes. “Ojalá sea un buen refuerzo para poner a Chile en el mapa”.

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FUENTE: AP