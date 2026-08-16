Von Miller se unirá a Cowboys, de su ciudad natal, tras acordar contrato de 1 año

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ARCHIVO - Von MIller (24), de los Commanders de Washington, observa tras un partido de fútbol americano de la NFL contra los Eagles de Filadelfia, el 4 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Daniel Kucin Jr., Archivo) AP

El líder activo de la NFL en capturas acordó un contrato por un año, lo que será su tercer equipo en tres temporadas y su segundo hogar consecutivo en la División Este de la Conferencia Nacioal. Se espera que Miller llegue a la Costa Oeste el lunes.

Dallas sólo tiene dos prácticas completas restantes en su excursión anual de tres semanas a California. Los Cowboys levantarán el campamento antes de su segundo partido de pretemporada, el sábado en Arizona. Las prácticas del campamento se reanudarán en Texas la próxima semana.

Miller, que suma 138 1/2 capturas en 14 temporadas, derribó al mariscal de campo nueve veces en su única temporada con Washington el año pasado. Se unió a los Commanders después de que Búfalo lo dio de baja por un movimiento relacionado con el tope salarial.

El jugador de 37 años asistió a la preparatoria al sur de Dallas y brilló en Texas A&M antes de que Denver lo seleccionara como la segunda elección global en 2011.

Fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl en 2015, cuando los Broncos ganaron el título con una actuación defensiva dominante contra Seattle. Miller ganó otro campeonato con los Rams de Los Ángeles en 2021.

Miller recibió el premio de The Associated Pres al Novato Defensivo del Año de la NFL con 11 1/2 capturas en su debut en la NFL hace 15 años y fue All-Pro tres veces en sus primeras seis temporadas. Su etapa con los Bills estuvo marcada por lesiones y por un caso de violencia doméstica en Dallas que derivó en una suspensión de cuatro partidos.

Aunque Miller ha sido mayormente suplente las últimas tres temporadas, las nueve capturas con los Commanders fueron su mayor cifra desde que registró 9 1/2 en su segunda temporada en la que ganó el Super Bowl. Los Rams lo adquirieron de los Broncos en un canje a mitad de temporada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP