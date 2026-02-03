americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

VJ Edgecombe anota 25 puntos y 76ers logran 4to triunfo seguido, 113-94 sobre Warriors sin Curry

SAN FRANCISCO (AP) — El novato VJ Edgecombe anotó 25 puntos, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias, para que los 76ers de Filadelfia doblegaran el martes 113-94 a los Warriors de Golden State, con lo cual hilaron su quinta victoria.

Adem Bona, pívot de los 76ers de Filadelfia, realiza una clavada ante los Warriors de Golden State, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Eakin Howard)
Adem Bona, pívot de los 76ers de Filadelfia, realiza una clavada ante los Warriors de Golden State, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Eakin Howard) AP

Andre Drummond sumó 12 puntos y 11 rebotes por Filadelfia, que se aprovechó de la ausencia de Stephen Curry debido a un doloroso problema en la rodilla derecha.

Trendon Watford aportó 16 puntos y ocho rebotes desde el banquillo, mientras que Adem Bona encestó sus cinco primeros tiros de campo en la primera mitad en un tramo de nueve minutos para ayudar a que los Sixers tomaran una ventaja de 58-57 al descanso. Bona terminó con 11 puntos.

El segundo autobús de Filadelfia llegó apenas unos 75 minutos antes del inicio debido al tráfico en el Área de la Bahía de San Francisco, pero el entrenador Nick Nurse no estaba preocupado por la posibilidad de que su equipo requiriera un calentamiento prolongado.

Después de todo, los Sixers habían jugado el lunes, cuando vencieron a los Clippers por 128-113.

Curry salió temprano de la derrota de Golden State por 131-124 ante Detroit el viernes debido al problema en la rodilla. El alero Jonathan Kuminga, cuyo futuro con la franquicia sigue siendo incierto, se perdió su quinto partido consecutivo por un hematoma óseo en la rodilla izquierda.

El brasileño Gui Santos y Pat Spencer anotaron 13 puntos cada uno y Moses Moody añadió 12 por los Warriors, que perdieron su tercer partido consecutivo en casa.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter