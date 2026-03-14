Vivian Tu, “tu mejor amiga rica”, comparte sus consejos favoritos sobre finanzas personales

Esta foto sin fecha, proporcionada por Jenny Anderson, muestra a Vivian Tu, creadora de contenido sobre finanzas personales. (Jenny Anderson vía AP) AP

Tu es conocida por su cuenta de TikTok, “Your Rich BFF” ("Tu mejor amiga rica"), donde hace videos entretenidos sobre finanzas personales. Los temas incluyen cómo negociar su salario y consejos prácticos para gestionar la deuda de tarjetas de crédito. Tu, quien se denomina “su chica favorita de Wall Street”, tiene 10 millones de seguidores en las redes sociales y ha publicado dos libros sobre finanzas personales.

Nacida y criada en Baltimore, a menudo vincula su interés en las finanzas personales con su crianza en un hogar de inmigrantes chinos. Sus padres la educaron para que fuera austera y valorara el dinero desde pequeña, pero no fue sino unos años después de que inició su carrera corporativa que se percató de que el tema le apasionaba.

Tu se graduó de la Universidad de Chicago y luego comenzó su carrera de corredora para JPMorgan en Nueva York. Después de Wall Street, trabajó en ventas en BuzzFeed durante un par de años. A finales de 2021, inició su cuenta de TikTok, que tiene 2,7 millones de seguidores hasta la fecha. Se le ocurrió la idea porque siempre daba consejos de finanzas personales a sus colegas.

Además es conductora del podcast “Networth and Chill” ("Patrimonio neto y relajarse"), y recientemente recibió el cargo de directora de fortalecimiento financiero en SoFi, una plataforma de tecnología financiera y bancaria. Su libro más reciente, “Well Endowed” ("Bien dotado"), se publicó este mes.

Desde evitar gastos excesivos hasta comenzar a invertir, estos son algunos de los mejores consejos de Tu en el área de las finanzas personales:

Las finanzas son una de las conversaciones más importantes que debe tener con su pareja, asegura Tu. Hablar de dinero en pareja puede ser intimidante, pero es importante para el futuro. Si bien muchas personas esperan hasta que se comprometen o se casan para hablar de finanzas, Tu recomienda hacerlo lo antes posible.

“Comience a tiempo y hágalo con frecuencia. Siempre digo que hay que hablar de dinero desde la primera cita”, señaló.

Tu aconseja abordar la conversación con preguntas divertidas. Una es: “Si te diera 100.000 dólares mañana para armar las vacaciones de tus sueños por dos semanas, ¿qué harías?” Si, por ejemplo, una persona prefiere gastar el dinero en una expedición a la naturaleza y la otra prefiere gastarlo en un complejo turístico caro, ello muestra una discrepancia en las preferencias de estilo de vida.

Las conversaciones sobre finanzas pueden ser divertidas y conllevar lecciones interesantes sobre los valores y objetivos financieros de su pareja. Pero las conversaciones sobre dinero no tienen que ser intensas desde el principio; pueden evolucionar a medida que lo hace la relación.

Evite gastar de más

El gasto excesivo puede impedirle ahorrar para un fondo de emergencia o, peor aún, endeudarse con su tarjeta de crédito. Para evitarlo, Tu recomienda hacer una pausa y preguntarse por qué está haciendo una compra.

“La pregunta más importante que debe hacerse antes de comprar algo es: ‘¿Lo quiero, o quiero que la gente sepa que lo tengo?’”, plantea. “Ha habido varios casos en mi vida personal en los que he comprado cosas para ser genial, para demostrarle a otra persona que yo era genial”.

Tu recomienda ser consciente de sus compras y evitar gastar sólo porque se siente presionado a pertenecer a un círculo social específico.

Comprar vs. rentar

La adquisición de una casa, que a menudo se considera forma parte del “Sueño americano”, se ha vuelto más cara, por lo que para muchos es un objetivo inalcanzable. Ser propietario de una vivienda no siempre es la mejor opción para todos, apunta Tu. El alquiler puede ofrecer más flexibilidad y asequibilidad.

”¿Está de acuerdo con darle mantenimiento a su sistema de aire acondicionado o encargarse de la plomería de sus inodoros si algo comienza a gotear a las 2 de la madrugada?”, pregunta Tu. “Si no es así, le conviene que sea el propietario el que se encargue”.

Para muchos, ser dueño de una casa es una inversión para el futuro. Si está alquilando, todavía puede invertir y colocarse en una buena posición financiera, dice Tu. Recomienda apartar dinero para otras inversiones, crear una cuenta de ahorros y pagar cualquier deuda.

En lo que respecta a invertir, hay que empezar poco a poco

Si le resulta intimidante invertir, hay opciones que pueden ayudarle a comenzar. Tu recomienda usar un asesor robótico si le parece confuso invertir o simplemente desea simplificar el proceso.

“Un asesor robótico es la solución ideal”, apuntó. “Lo que me encanta (de los asesores robóticos) es que cualquiera que no entienda de inversión puede invertir en 45 minutos. Es mejor empezar hoy que mañana, cuanto antes mejor”.

Los asesores robóticos son servicios de inversión automatizados. Le hacen una serie de preguntas sobre su situación financiera y sus objetivos futuros, y luego utilizan los datos para ofrecerle asesoramiento e invertir por usted.

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FUENTE: AP