Vierling y Carpenter pegan jonrón y Skubal luce en triunfo de Tigres 4-3 ante Medias Blancas

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El lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal (29), reacciona hacia el dugout de los Medias Blancas de Chicago durante la quinta entrada de un partido de béisbol el viernes 19 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Skubal permitió tres carreras y siete hits, con una base por bolas, en 5 2/3 entradas, en la segunda apertura del zurdo desde que regresó de la lista de lesionados tras la extracción el mes pasado de un cuerpo suelto en el codo.

Drew Anderson (3-3) se acreditó la victoria como relevista, al permitir un hit en 1 1/3 entradas. Kenley Jansen consiguió tres outs para su octavo salvamento con Detroit, que llegó tras haber perdido cuatro de cinco.

El novato de los Tigres Trei Cruz se ponchó en sus tres turnos al bate en su debut en las Grandes Ligas.

Randal Grichuk conectó un jonrón y un doble, y el dominicano Junior Pérez pegó su primer jonrón en las Grandes Ligas por Chicago, que había ganado cinco de sus últimos ocho.

Erick Fedde (2-6) permitió dos carreras en 4 2/3 entradas, al entrar al juego después de que el abridor Brandon Eisert cediera dos carreras en 1 1/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP