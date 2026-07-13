Víctimas de incendio en bar de Bangkok quedaron atrapadas en los baños

Foto entregada por la Administración Metropolitana de Bangkok que muestra botellas en una mesa en el sitio del incendio en Bangkok, Tailandia, el 13 de julio del 2026. (Administración Metropolitana de Bangkok via AP) AP

El incendio en el bar Rong Beer Na Ladprao fue el más mortífero de la ciudad en 17 años. Se desató a última hora del domingo en una zona del norte de la capital tailandesa, y los bomberos necesitaron media hora para controlarlo. El fuego dejó a 25 personas hospitalizadas en estado crítico, indicaron funcionarios municipales.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló que la mayoría de las muertes fueron causadas por inhalación de humo.

Al amanecer del lunes, el lugar había sido acordonado mientras decenas de agentes forenses buscaban pistas sobre qué causó el incendio. Las ventanas del bar que daban a la calle estaban reventadas, y los escombros cubrían la acera, incluidos televisores calcinados, altavoces y una guitarra eléctrica. Periodistas de The Associated Press que miraban a través de las ventanas destrozadas podían ver botellas de cerveza vacías aún sobre mesas quemadas.

El bar afirmaba tener capacidad para hasta 600 clientes. No estaba claro cuántas personas había la noche del domingo.

Según el centro de servicios de emergencia Erawan de Bangkok, 73 personas resultaron heridas. El gobierno municipal de Bangkok indicó que había 28 muertos, uno más que el recuento de Erawan.

El jefe de la Policía Nacional, Kittharath Punpetch, indicó que la mayoría de los fallecidos fueron encontrados atrapados en baños sin ventanas cerca de una de las salidas traseras, donde podrían haber buscado refugio de las llamas.

Indicó que esa salida no se utilizó, al parecer porque había mesa instalada para vender dulces, o porque estaba demasiado oscuro para encontrar la salida.

El acceso a otra salida cerca de la cocina también podría haberse estrechado por estanterías y casilleros, afirmó Kittharath, quien visitó el lugar el lunes. Agregó que hay indicios de que al menos algunas de las puertas de salida podrían haber estado cerradas con llave.

Los investigadores se centraron en el techo sobre el escenario donde encontraron materiales que podrían haberse usado como elementos decorativos, explicó. La policía examinará si se utilizaron materiales inflamables en el interior y cómo se instaló el cableado eléctrico a lo largo del techo.

El primer ministro Anutin Charnvirakul contó a los reporteros que un músico que actuaba en el bar le dijo que vio humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se cortara la electricidad. Luego se escuchó una explosión y el lugar quedó lleno de humo.

Un video publicado en redes sociales muestra a personas huyendo mientras las llamas salen disparadas del edificio de una sola planta y una columna de humo negro se eleva hacia el cielo.

Monjes budistas rezan por los muertos

Varios monjes budistas visitaron el lugar el lunes para rezar por las víctimas, mientras enfermeras repartían mascarillas para proteger a la gente del humo persistente y de los gases del edificio.

Se habilitó un sitio de registro para recopilar información de familiares que buscaban a sus seres queridos.

La cantante Sukanya Wongwongwai relató que actuaba cerca cuando se enteró del incendio y corrió al lugar porque varios de sus compañeros de banda estaban actuando en el bar. Contó que uno de ellos murió, tres fueron hospitalizados y uno no había sido localizado. Más tarde, su banda anunció en Facebook que el integrante desaparecido también fue encontrado hospitalizado.

“Por lo que escuché de personas que estaban dentro cuando comenzó el incendio, todo se quedó a oscuras. No había electricidad y había humo por todas partes, así que no podían localizar a otras personas”, manifestó.

En un comunicado publicado en Facebook, el bar ofreció disculpas y condolencias y dijo que estaba cooperando con los investigadores. Indicó que el propietario del bar sufrió heridas graves y estaba en una unidad de cuidados intensivos.

Familiares identifican a sus seres queridos en la morgue

Familiares se reunieron en el Instituto de Medicina Forense de Bangkok para identificar a los fallecidos.

Keo Oudone Poungpany, de 24 años, estaba en el instituto para identificar el cuerpo de su hermano menor. Ambos hermanos, trabajadores migrantes del vecino Laos, trabajaban como empleados del bar cuando se desató el incendio.

Poungpany relató que estaba usando un baño fuera del bar cuando comenzó el fuego.

Describió que caminó de regreso hacia el bar y se encontró con decenas de personas que corrían para alejarse de las llamas, y escuchó ruidos fuertes.

Desde el exterior del bar, comenzó a gritar llamando a su hermano. “El calor era insoportable, no podía volver a entrar”, dijo.

“Por ahora, quiero llevar el cuerpo de mi hermano menor a casa”, expresó Poungpany. “Quiero llevarlo a mis padres. Mis padres están esperando que sus hijos regresen juntos, pero ahora uno ya no está”.

En 2022, 14 personas murieron por un incendio en un bar musical en la parte oriental del país. Y más de una década antes, 67 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un incendio durante una celebración de Año Nuevo el 1 de enero de 2009 en la discoteca Santika, en la capital de Tailandia. Aparentemente, ese incendio fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales en interiores.

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Sahatthaya Kraikhunthot contribuyó con esta nota

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP