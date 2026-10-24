americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Víctima mortal de presunto ataque racista cerca de París era un luchador de artes marciales

PARÍS (AP) — El hombre que falleció en un tiroteo el viernes en los suburbios de París era un luchador aficionado de artes marciales mixtas, dijo su club, que identificó a la víctima de lo que las autoridades francesas describieron como un ataque con motivación racial.

La Atch Academy, en Aubervilliers, al norte de la capital francesa, identificó al fallecido como Pengo Bossio Wangi, de 26 años, y le rindió homenaje en un comunicado en Instagram. Las autoridades francesas no han identificado públicamente a la víctima.

“Pengo era uno de los nuestros”, escribió el club, que recordó además su sonrisa, energía y generosidad. “Nada justifica que se arrebate una vida de esta manera”.

Al menos cinco personas más, incluida una niña de 12 años, resultaron heridas cuando un atacante disparó desde un vehículo en tres puntos de Trappes y La Verrière, de acuerdo con las autoridades.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el viernes que se trató de “un atentado terrorista racista” y que las víctimas fueron atacadas por el “color de su piel o su religión percibida”.

Un sospechoso fue detenido poco después de la balacera, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió el caso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio lanza mensaje a los cubanos y llama a colaborar con la CIA: «Ahora es el momento»

Marco Rubio lanza mensaje a los cubanos y llama a colaborar con la CIA: «Ahora es el momento»

Revelan cómo combustible de EEUU llega a empresas militares de CUBA a través de MIPYMES privadas

Revelan cómo combustible de EEUU llega a empresas militares de CUBA a través de MIPYMES privadas

¡CUBA SIN COMBUSTIBLE! Ministro admite que no habrá PETRÓLEO a corto plazo, y anuncia mas apagones MASIVOS

¡CUBA SIN COMBUSTIBLE! Ministro admite que no habrá PETRÓLEO a corto plazo, y anuncia mas apagones MASIVOS

El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)

Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter