americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vetan por 6 años al maratonista Ruti Aga por presentar receta falsa en caso de dopaje

MÓNACO (AP) — La maratonista Ruti Aga fue suspendida por seis años después de que investigadores antidopaje del atletismo determinaron que presentó una receta falsa para explicar un control antidopaje fallido.

ARCHIVO - Foto del 3 de noviembre del 2019, la etiope Ruti Aga en el podio tras terminar tercera en el Maratón de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 3 de noviembre del 2019, la etiope Ruti Aga en el podio tras terminar tercera en el Maratón de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) AP

La corredora etíope ganó el Maratón de Tokio en 2019 y ha subido al podio en los maratones de Berlín y Nueva York. Dio positivo por la sustancia prohibida metilprednisolona tras ganar un medio maratón en China en marzo, informó el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés).

Aga sostuvo que un médico en Etiopía le había administrado la sustancia para tratar un dolor de rodilla, pero la AIU indicó que comprobó que la clínica mencionada en el documento no existía y que la supuesta receta en realidad había sido firmada por un familiar que no era un médico registrado.

Después de eso, Aga no respondió a los cargos por el uso de metilprednisolona y por “manipulación” del proceso antidopaje, añadió la AIU, lo que significa que la suspensión de seis años se impuso sin una audiencia. La sanción de la corredora de 32 años incluye dos años por el uso de la sustancia y cuatro más por la manipulación.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

Trabajadores en un sitio de construcción en Chicago el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU están a su nivel más bajo en tres meses

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos, en La Habana, Cuba, el 20 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país. Convertir esos pesos cubanos a otra moneda supone otro desafío debido a las varias y altamente fluctuantes tasas de intercambio en la isla. (AP Foto/Ariel Ley)

El dólar sube a 818 pesos y el euro rompe la barrera de los 900 en Cuba: así está el mercado informal hoy

ESCÁNDALO EN PANADERÍA CUBANA DE MIAMI! Visita de líderes demócratas desata polémica..

ESCÁNDALO EN PANADERÍA CUBANA DE MIAMI! Visita de líderes demócratas desata polémica..

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter