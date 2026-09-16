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Verstappen necesita 35 minutos para adelantar a 100 karts en Silverstone y ganar reto Red Bull

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Max Verstappen necesitó unos 35 minutos para superar a 100 pilotos de karting en un evento de Red Bull en Silverstone el miércoles.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, celebra tras ganar la carrera Max v 100 de karts en el circuito de Silverstone, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Towcester, Inglaterra. (Bradley Collyer/PA vía AP)
Max Verstappen, piloto de Red Bull, celebra tras ganar la carrera Max v 100 de karts en el circuito de Silverstone, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Towcester, Inglaterra. (Bradley Collyer/PA vía AP) AP

Verstappen arrancó en el puesto 101 en el circuito de karting de Silverstone y adelantó a 64 pilotos en la misma primera vuelta, mientras muchos de sus rivales chocaban entre sí.

Muchos quedaron bloqueados en la pista tras una colisión múltiple que provocó una bandera amarilla en todo el circuito. Verstappen se salió de la pista, pero pudo reincorporarse.

“Eso fue sencillamente encantador. Fue muy divertido”, comentó Verstappen.

El piloto neerlandés, que terminó segundo en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 el domingo, subió hasta el puesto 37 tras la primera vuelta y llegó al sexto para la sexta vuelta.

Volvió a salirse de la pista, pero se mantuvo con comodidad más rápido que la mayoría de los pilotos, ninguno de ellos con experiencia significativa en conducción profesional.

Bromeó al decir que la victoria se ubicaba como “la mejor hasta ahora” en su carrera.

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