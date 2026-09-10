Ventas de viviendas en EEUU alcanzan su ritmo más lento en más de un año

ARCHIVO – Viviendas de lujo en construcción en una subdivisión, el 22 de mayo de 2007 en New Albany, Ohio. (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo) AP

Las ventas de viviendas existentes cayeron un 2% el mes pasado respecto de julio, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 3,98 millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés). Esta es la tercera caída mensual consecutiva.

Las ventas también bajaron un 1,2% en comparación con agosto del año pasado. El recuento más reciente de ventas quedó apenas por debajo del ritmo de 4 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

“No sorprende que las ventas de viviendas y las tasas hipotecarias se muevan en direcciones opuestas, y hemos visto que las tasas hipotecarias han estado subiendo, subiendo, subiendo desde febrero”, señaló Lawrence Yun, economista jefe de la asociación.

Las ventas de viviendas se han mantenido, en su mayoría, cerca de un ritmo anual de 4 millones desde 2023, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones. La última vez que el ritmo anual de ventas se ubicó por debajo de 4 millones fue en junio de 2025.

Pese al retroceso más reciente, las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos acumulan un nivel 1,6% superior en los primeros ocho meses de este año frente al mismo periodo de 2025, indicó la NAR.

El mercado de la vivienda se ha visto frenado en gran medida por el aumento de los costos de endeudamiento, ya que las tasas hipotecarias se han incrementado en los meses transcurridos desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero. Las expectativas de una inflación más alta en medio del fuerte aumento de los precios del petróleo han elevado los rendimientos de los bonos a largo plazo que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos hipotecarios, lo que ha impulsado al alza las tasas hipotecarias.

La tasa promedio de la hipoteca de referencia a 30 años alcanzó el 6,76% esta semana, su nivel más alto en más de 14 meses. Había descendido brevemente por debajo del 6% antes de que comenzara la guerra.

Yun observó que esa tasa podría llegar pronto al 7%, dado que las tasas hipotecarias tienden a seguir los movimientos del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se encuentra en niveles no vistos desde finales de 2023. El rendimiento se ubicaba en 4,92% en el mercado de bonos hasta la mañana del jueves.

Aunque las ventas se desaceleraron, los precios de las viviendas siguieron aumentando a escala nacional durante el mes pasado. El precio medio de venta en Estados Unidos aumentó un 1,6% en agosto respecto de hace un año, hasta alcanzar 429.100 dólares, un máximo histórico para el mes de agosto con base en datos que se remontan a 1999, informó la NAR. Los precios de las viviendas han subido en términos anuales durante 38 meses consecutivos.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos está en caída desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir con respecto a los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron esencialmente estancadas el año pasado, atrapadas en un mínimo de 30 años.

Años de precios de viviendas cada vez más altos, especialmente al inicio de esta década, cuando las tasas hipotecarias extremadamente bajas alimentaron una fiebre de compras, han dejado a muchos posibles compradores fuera del mercado. Y una escasez crónica de viviendas en venta a nivel nacional, debida en parte a años de construcción de viviendas nuevas por debajo del promedio, ha ayudado a sostener los precios incluso en medio de una caída de ventas de varios años.

Muchas de las viviendas adquiridas el mes pasado probablemente quedaron bajo contrato en julio y junio, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló entre 6,43% y 6,66%.

Por regiones, las ventas cayeron el mes pasado respecto de julio en el noreste, la región centro-norte y el sur de Estados Unidos. En el oeste, las ventas se mantuvieron sin cambios. Los precios, por su parte, siguieron subiendo en el noreste más rápido que en el resto del país, con un alza del 4,3% frente a agosto del año pasado, en medio de una escasez de viviendas en el mercado en comparación con otras regiones.

La desaceleración de las ventas provoca que las propiedades no vendidas permanezcan más tiempo en el mercado, lo que ayuda a aumentar el número de viviendas disponibles.

Aunque los niveles de inventario de viviendas siguen muy por debajo de las normas históricas, al final del mes pasado había 1,62 millones de viviendas sin vender, un 3,2% más que en julio y un 5,9% más que en agosto del año pasado, indicó la NAR. Eso sigue por debajo de los aproximadamente 2 millones de viviendas en venta que eran típicos antes de la pandemia de COVID-19.

Aun así, el inventario al cierre de agosto equivale a una oferta para 4,9 meses al ritmo actual de ventas. Es el nivel más alto en más de 10 años. Tradicionalmente, una oferta de 4 a 6 meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.

El aumento de viviendas en venta ofrece una selección más amplia y, potencialmente, más margen para negociar mejores condiciones de venta a quienes buscan casa y pueden permitirse comprar con las tasas hipotecarias actuales o pagar todo en efectivo.

En agosto, el precio medio nacional de publicación de viviendas bajó un 1,2% respecto al año anterior, mientras que aproximadamente el 20% de los anuncios redujo su precio inicial, según Realtor.com.

Los compradores primerizos representaron el 30% de las compras de viviendas el mes pasado, frente al 29% en julio y el 28% en agosto del año pasado, indicó la NAR. Históricamente, los compradores primerizos representan más cerca del 40% de las ventas de viviendas.

La asequibilidad sigue siendo una preocupación principal para quienes buscan casa, ya que los precios de las viviendas, las tasas hipotecarias, los impuestos a la propiedad y los costos de los seguros ahora son significativamente más altos que hace unos años, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Las tendencias también presionan a los propietarios con ganas de vender.

“No es un buen momento para vender tu casa”, afirmó Long. “Los estadounidenses están pisando el freno en la compra de viviendas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP