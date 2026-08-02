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Venezuela y República Dominicana acuerdan restablecer progresivamente sus lazos diplomáticos

CARACAS (AP) — Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana anunciaron el domingo un acuerdo para avanzar hacia la “normalización gradual” de sus relaciones diplomáticas, suspendidas dos años atrás.

ARCHIVO - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa el 2 de julio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey, archivo)
ARCHIVO - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa el 2 de julio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey, archivo) AP

La primera fase del proceso, establecido de común acuerdo, incluye “la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios consulares”, indicó un comunicado difundido por las cancillerías de los dos países.

Lo siguiente, agregó el reporte oficial, será la normalización de las relaciones diplomáticas con un cronograma que ambos países convendrán. No proporcionó una fecha específica.

La medida fue en respuesta a los cuestionamientos de los polémicos comicios presidenciales, en los que el organismo electoral venezolano declaró ganador a Maduro, en medio de las denuncias de fraude de la oposición, que aseguró que el excandidato Edmundo González había vencido al mandatario por una amplia diferencia de votos.

Organismos observadores internacionales, tales como el Centro Carter, calificaron de “creíbles” las actas electorales exhibidas por la oposición, en las que aseguraban se demostraba la victoria frente al gobierno en una proporción de 2 a 1.

Luego de que Delcy Rodríguez se convirtiera en presidenta encargada tras la incursión militar estadounidense en la que Maduro fue capturado, y que mostrara cercanía con la presidencia de Donald Trump, algunos otros países —entre ellos Chile y Perú — han anunciado acuerdos para restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.

FUENTE: AP

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