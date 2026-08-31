Velázquez y Smith desatan el poder y los Astros vencen 6-3 a los Medias Blancas

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Nelson Velázquez, de los Astros de Houston, arroja el bate después de batear un cuadrangular de dos carreras frente a los Medias Blancas de Chicago durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 31 de agosto de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Fue la cuarta victoria en cinco juegos para los Astros, que se mantuvieron dos juegos por delante del Texas, segundo clasificado, en el Oeste de la Americana.

Houston ganaba por una carrera con un out en la quinta cuando el abridor Anthony Kay (9-7) otorgó base por bolas a Christian Walker con las bases llenas para poner la pizarra 4-2.

Trevor Richards relevó a Kay con dos outs y Smith conectó un doble al jardín izquierdo, remolcando a dos corredores más para ampliar la ventaja a 6-2.

Colson Montgomery pegó su 29no jonrón para recortar la diferencia a 6-3 en la séptima. Pero los líderes de la Central de la Americana no pudieron generar ofensiva después de eso y sufrieron su segunda derrota consecutiva.

El abridor de los Astros, Peter Lambert, permitió tres hits y dos carreras, e igualó su máximo de carrera con cinco bases por bolas en 4 2/3 entradas.

El dominicano Enyel De Los Santos (3-3) dio base por bolas a bateadores consecutivos para llenar la casa con dos outs en la sexta antes de que Bennett Sousa tomara el relevo y retirara al bateador emergente Randal Grichuk para terminar la amenaza.

Bryan Abreu, de República Dominicana, consiguió tres outs para su octavo salvamento. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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