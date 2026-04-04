Vehículo embiste a asistentes durante una celebración por el Año Nuevo Lao en Louisiana

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Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP) AP

Videos compartidos en redes sociales mostraban a varias personas en el suelo durante el evento anual en Broussard y New Iberia. En las grabaciones se podía ver a bomberos atendiendo a una persona atrapada debajo del automóvil, el cual terminó en una zanja a lo largo de la ruta del desfile.

Alrededor de 15 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, según el Departamento de Policía del Municipio de Iberia. El conductor fue puesto bajo custodia policial.

"Según la investigación preliminar, esto no parece un acto intencional", declaró Rebecca Melancon, portavoz policial.

Acadian Ambulance, una empresa privada de ambulancias, indicó en redes sociales que respondió a la emergencia alrededor de las 2:30 de la tarde y envió 10 ambulancias y un helicóptero para atender a los heridos. Agregó que dos pacientes fueron trasladados por vía aérea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP