Vecinos buscan a sus seres queridos entre los escombros en Venezuela tras 2 sismos mortales

La cifra oficial de fallecidos aumentó a alrededor de 235 a última hora del jueves, con al menos 4.300 heridos, dijo a la prensa estatal el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles estuvieron entre los más fuertes en Venezuela en más de un siglo y se sintieron en toda la región.

Los heridos eran rescatados cubiertos de polvo y sangre, y entre ellos había niños y animales. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluido el de una mujer que quedó atrapada bajo una losa de cemento, con solo un pie descalzo asomando, antes de que los rescatistas deslizaran la placa y la sacaran con vida. Sin embargo, al principio apenas se vieron equipos de búsqueda gubernamentales fuera de la capital, Caracas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, sufrió algunos de los daños y víctimas más graves. Allí se encuentra el principal aeropuerto del país, que fue cerrado debido a los daños, lo que complicó los esfuerzos de ayuda.

Muchos quedaron atónitos el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando la zona. Muchos edificios quedaron aplastados y en las calles se abrieron con grietas.

Las familias colocaron volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otros compartían listas manuscritas de nombres durante la búsqueda. Los venezolanos en el extranjero tenían problemas para comunicarse con sus familiares debido a la interrupción del servicio telefónico en el país.

En el centro de Caracas, cientos pasaron la noche apiñados en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido y afirmó que eran los residentes quienes estaban excavando entre edificios derrumbados.

“Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio”, expresó sobre su hijo de 8 años que estaba desaparecido.

Una madre lloró y se desplomó de dolor mientras se llevaban los cuerpos de sus hijos de 3 y 10 años envueltos en mantas. Otros gritaban los nombres de los desaparecidos. Algunos permanecían en silencio, en estado de shock.

Las autoridades venezolanas señalaron que se estaban enviando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, una zona que no es ajena a los desastres naturales: un deslave mató a miles en 1999, en lo que se considera uno de los peores desastres naturales del país.

En La Guaira, Cristian Carreño miraba fijamente su edificio de apartamentos calcinado, inclinado de forma peligrosa hacia un lado.

“Lo perdí todo”, manifestó. “Aún hay gente adentro, me imagino, que no pudo salir. Es increíblemente devastador”.

El maestro jubilado Juan Alberto Mendaño trepó entre los escombros en La Guaira y pasó junto a un cadáver cuando vio a una mujer que estaba atrapada y hacía señas con la mano pidiendo ayuda.

“Dios quiera que la rescaten pronto”, dijo. “Cuando escuchamos el grito no podíamos hacer nada”.

Gobierno y rescatistas enfrentan enormes desafíos

El desastre natural es el último reto para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. Venezuela enfrenta problemas económicos desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Apuntó que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados.

El jueves hizo un llamado a las empresas que pusieran maquinaria pesada de construcción a disposición de las operaciones de rescate.

“Esperamos rescatar a la mayor cantidad posible de personas con vida”, afirmó Rodríguez.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas geológicas, su posición entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos potentes sean mucho menos habituales que en otras partes de América Latina.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que ambos terremotos tuvieron su epicentro cerca de Morón, en la costa del Caribe, a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas.

El impacto de los dos sismos, combinado con los movimientos sísmicos superficiales, amplificó la destrucción, explicó Marcos Ferreira, geofísico e investigador del Servicio Geológico de Brasil.

“Es como si yo estuviera gritando y luego alguien empieza a gritar también. Eso amplifica la vibración y aumenta el peligro potencial”, comentó Ferreira.

Poco después de que funcionarios de Naciones Unidas en Venezuela instaron al gobierno a levantar las restricciones sobre las redes sociales para que la gente pueda tener acceso a información potencialmente vital, los venezolanos en el país pudieron acceder a X. El sitio había sido bloqueado por Maduro desde agosto de 2024, en un intento por suprimir el intercambio de información entre quienes rechazaban su proclamación de victoria en las elecciones presidenciales de julio.

Gobiernos extranjeros ofrecen asistencia

Líderes de México, Qatar, Brasil, España, Portugal y Canadá prometieron enviar ayuda. Varios envíos ya estaban en camino el jueves.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Washington desplegaría “de inmediato” equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y otra asistencia, aunque reconoció que el cierre del principal aeropuerto del país presentaba algunos retos logísticos.

“Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápida y será eficaz”, expresó Rubio.

Equipos de rescatistas de México, El Salvador y República Dominicana llegaron a Venezuela el jueves, junto con un vuelo de ayuda desde México.

“Ningún país está preparado para brindar la respuesta que se necesita. Para eso están los países vecinos”, declaró el mayor de la Fuerza Aérea Dominicana Carlos Olivares.

La diáspora venezolana también estaba colaborando. En Ecuador, Félix Rodríguez contó que su tienda estaba recibiendo donaciones de sus compatriotas venezolanos, así como de ecuatorianos.

“Mi negocio siempre está listo para lo que Venezuela necesite”, dijo agregando que deseaba a los venezolanos “fe y fortaleza”.

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Janetsky informó desde Ciudad de México. Los periodistas de The Associated Press Gabriela Molina en Quito; Regina García Cano en Bogotá; Mauricio Savarese en Sao Paulo; Anna-Catherine Brigida e India Grant en Ciudad de México; Danica Coto en San Juan; Clara Preve en Buenos Aires; Julie Watson en San Diego y Alexandra Olson en Nueva York contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP