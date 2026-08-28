Varsho respalda a Brown en victoria de Astros, 3-1 sobre Mets

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Hunter Brown, de los Astros de Houston, lanza ante los Mets de Nueva York en el encuentro del viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Brown (4-3) realizó 102 lanzamientos y permitió cinco hits y una base por bolas. Se convirtió en el primer abridor de los Astros desde el 10 de agosto en completar seis entradas.

El dominicano Bryan Abreu ponchó a dos y retiró a los cuatro bateadores que enfrentó. Josh Hader ponchó a dos en la novena para su 20º salvamento en 20 oportunidades.

Brown ponchó a seis y no permitió hits en las primeras tres entradas, pero el boricua Francisco Lindor abrió la cuarta con un sencillo y luego anotó desde primera con el doble de Carson Benge cuanco había un out.

Christian Scott (4-4) permitió únicamente un sencillo del venezolano José Altuve en 5 1/3 entradas, pero salió después de llenar las bases con tres bases por bolas. Varsho recibió a Nate Lavender con un sencillo de dos carreras y el dominicano Yainer Díaz conectó un sencillo que impulsó otra.

Scott otorgó cinco bases por bolas y se le cargaron las tres carreras. Fue la primera vez que Lavender permitió que anotara un corredor heredado en sus primeras 10 apariciones con los Mets.

Houston (68-67) ganó el domingo para llevarse dos de tres en el Yankee Stadium y comenzó el día con una ventaja de un juego sobre los Rangers de Texas en el Oeste de la Liga Americana.

Los Mets (60-75) han perdido tres seguidos. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP