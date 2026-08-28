americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Varsho respalda a Brown en victoria de Astros, 3-1 sobre Mets

NUEVA YORK (AP) — Hunter Brown repartió 10 ponches y toleró una carrera en 6 2/3 entradas, Daulton Varsho conectó un sencillo de dos anotaciones en una sexta entrada de tres y los Astros de Houston vencieron el viernes 3-1 a los Mets de Nueva York.

Hunter Brown, de los Astros de Houston, lanza ante los Mets de Nueva York en el encuentro del viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray)
Hunter Brown, de los Astros de Houston, lanza ante los Mets de Nueva York en el encuentro del viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Brown (4-3) realizó 102 lanzamientos y permitió cinco hits y una base por bolas. Se convirtió en el primer abridor de los Astros desde el 10 de agosto en completar seis entradas.

El dominicano Bryan Abreu ponchó a dos y retiró a los cuatro bateadores que enfrentó. Josh Hader ponchó a dos en la novena para su 20º salvamento en 20 oportunidades.

Brown ponchó a seis y no permitió hits en las primeras tres entradas, pero el boricua Francisco Lindor abrió la cuarta con un sencillo y luego anotó desde primera con el doble de Carson Benge cuanco había un out.

Christian Scott (4-4) permitió únicamente un sencillo del venezolano José Altuve en 5 1/3 entradas, pero salió después de llenar las bases con tres bases por bolas. Varsho recibió a Nate Lavender con un sencillo de dos carreras y el dominicano Yainer Díaz conectó un sencillo que impulsó otra.

Scott otorgó cinco bases por bolas y se le cargaron las tres carreras. Fue la primera vez que Lavender permitió que anotara un corredor heredado en sus primeras 10 apariciones con los Mets.

Houston (68-67) ganó el domingo para llevarse dos de tres en el Yankee Stadium y comenzó el día con una ventaja de un juego sobre los Rangers de Texas en el Oeste de la Liga Americana.

Deja tu comentario

Destacados del día

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter