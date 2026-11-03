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Varios escándalos acechan al partido oficialista mexicano: de la autoridad electoral al hijo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A poco más de medio año de las elecciones intermedias en México, el partido oficialista Morena empieza a acumular polémicas: desde las del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la reciente dimisión de la autoridad electoral.

El martes, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario López Obrador (2018-2024) y fundador de Morena, divulgó un video en sus redes sociales para salir al paso de recientes denuncias sobre supuestos casos de corrupción y asegurar que existe una “campaña de desinformación y calumnias” contra él, su partido y su padre.

Justo con la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, hace dos años, López Beltrán fue designado secretario de organización de Morena, un puesto que dejó en mayo para contender a la gobernatura del sureño estado de Tabasco el año que viene.

En agosto, confirmó que Estados Unidos le había retirado la visa, un gesto que alimentó las dudas sobre si podría estar bajo investigación en el país vecino porque la administración de Donald Trump arremetió contra la colusión de políticos mexicanos y los cárteles.

Sheinbaum calificó la retirada de la visa del hijo de su mentor político como un acto de “injerencia en la política mexicana”.

Partidos de la oposición han acusado a López Beltrán de estar vinculado supuestamente con el contrabando de combustible —el mayor escándalo de corrupción de esta administración— por el que hay 11 marinos y cuatro civiles bajo proceso y 17 órdenes de aprehensión pendientes, según dijo la presidenta en octubre.

El propio López Beltrán reconoció que su nombre se mencionó en la investigación pero aseguró que “no existe ni existirá nunca ninguna prueba” que le involucre en ningún delito.

Medios locales también le han vinculado con presuntos casos de tráfico de influencias o sobornos pero la presidenta ha asegurado en varias ocasiones que no tiene noticia de ningún indicio de delito por el que se le deba investigar.

Sheinbaum también ha salido al paso de los supuestos actos de corrupción que llevaron a la dimisión de presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, muy cercana a Morena, hace poco más de una semana.

Dijo que si hay algún indicio de delito deberá ser investigado pero aseguró que ese caso no va a comprometer las elecciones de medio término de junio de 2027, una cita en la que Morena quiere afianzar su poder en las 17 gobernaturas en juego y en las dos cámaras del Congreso.

FUENTE: AP

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