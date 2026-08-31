Vance hablará en privado ante Coalición Republicana Judía entre tensión por Israel y antisemitismo

El vicepresidente JD Vance durante un discurso en la sede de CompoTech, el lunes 24 de agosto de 2026, en Brewer, Maine. (Anna Moneymaker/Pool Photo via AP) AP

Su aparición, que está prevista a puerta cerrada para los medios de comunicación, llega en un momento sumamente delicado para los judíos estadounidenses y la relación de Estados Unidos con Israel. Las preocupaciones de antisemitismo se han disparado en todo el espectro político de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo. Los republicanos buscan la manera de proyectar a los demócratas como hostiles hacia los judíos e Israel, pero también lidian con sus propias fracturas internas.

Vance insinuó el mes pasado que algunos funcionarios israelíes han tratado de manipular la opinión pública de Estados Unidos para prolongar la guerra contra Irán. También persiste la preocupación por el hecho de que Vance no se haya distanciado públicamente de Carlson, un analista conservador que el año pasado recibió en su programa al antisemita Nick Fuentes.

“Existe cierta sensación de incomodidad de que el vicepresidente hable. Algunas personas están decepcionadas”, comentó Terry Platt, miembro de la Coalición Republicana Judía de Nueva York. “Estamos confundidos sobre lo que en verdad siente”.

Vance es considerado como uno de los favoritos para la nominación republicana en la contienda presidencial de 2028. Ha expresado su apoyo a Israel pero, a diferencia del presidente Donald Trump, es considerado con posturas más ambiguas o escépticas respecto al viejo aliado estadounidense.

Apenas en junio pasado criticó fuertemente a miembros del gobierno de Israel por oponerse a los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra con Irán.

“Si yo estuviera en el gabinete del gobierno israelí, quizá no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, declaró Vance.

Vance afirmó un mes después que miembros del gobierno israelí habían intentado influir en el sentir de los estadounidenses en su intento por descarrilar las negociaciones.

“Hay algunas personas dentro de su sistema que tenemos la certeza de que están manipulando e intentando cambiar la opinión pública estadounidense para extender la guerra indefinidamente”, declaró en una entrevista con el podcaster Joe Rogan.

El apoyo a Israel ha ido en declive en Estados Unidos, aunque de manera más marcada entre los demócratas. Aproximadamente la mitad de los demócratas cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos —según una encuesta de AP-NORC publicada en julio— una acusación que han formulado algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y que Israel y el gobierno de Estados Unidos rechazan enérgicamente.

La división ha resultado inquietante para algunos judíos conservadores, que han utilizado las cumbres de la Coalición Republicana Judía para hacer frente al antisemitismo.

“Necesitamos un país donde los funcionarios electos defiendan con orgullo a la comunidad judía”, dijo el domingo la representante Lisa McClain. “Ese es el trabajo, y comienza antes de que salgamos de esta sala”.

Hace un año, la cumbre anual de la coalición estaba planeada como una celebración al trabajo del gobierno de Trump por lograr el regreso de los rehenes israelíes que permanecían retenidos en Gaza desde el inicio de la guerra. En cambio, se convirtió en una condena de varios días al antisemitismo dentro de las filas conservadoras, desencadenada por el rechazo del presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, a distanciar a su organismo de Carlson después de que recibió a Fuentes en su programa.

En un momento de la cumbre, estudiantes universitarios agitaron pancartas con la leyenda “Tucker no es MAGA”, refiriéndose por sus iniciales en inglés al movimiento Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez del presidente Trump.

Bruce Pearl, exentrenador del equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Auburn que se ha convertido en un destacado conservador proisraelí, había dicho previamente que Vance tendría que distanciarse de Carlson para recibir su apoyo.

“Si mantiene esa conexión con ese antisemita, creo que eso va a ser malo para el antisemitismo, porque se llevará consigo a muchos Tucker Carlson. Los va a encumbrar”, dijo Pearl en junio pasado.

Se tiene previsto que Pearl pronuncie un discurso durante la cumbre del lunes.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP