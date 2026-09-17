Urquidy pasa de Medias Blancas a Filis por waivers. Probablemente lance el viernes ante Mets

Compartir en:









El mánager de los Filis, Don Mattingly, manifestó que esperaba que Urquidy abriera el viernes o que actuara detrás de un abridor inicial en un rol de varias entradas. Filadelfia necesitaba otro abridor después de que el All-Star peruano Jesús Luzardo fuera colocado en la lista de lesionados por inflamación en el hombro izquierdo.

“Obviamente, al perder la apertura de Zus, eso te lleva a un juego de bullpen de alguna manera. Y un juego de bullpen, como de uno a la vez, es un poco diferente a tener a un lanzador de varias entradas ahí que pueda tirar 70, 75 lanzamientos”, señaló Mattingly antes del primer juego de la serie del jueves.

Urquidy, un derecho de 31 años, fue designado para asignación el martes. Tiene marca de 2-2, efectividad de 5,28 y un salvamento este año, en una apertura y 10 apariciones como relevista con los Medias Blancas y Pittsburgh.

Lanzó por última vez el 8 de septiembre, cuando permitió dos carreras en cuatro entradas de relevo mientras realizó 45 lanzamientos contra los Piratas.

Luzardo, quien integró su primer equipo de All-Star esta temporada, figura entre los 10 mejores de la Liga Nacional con 14 victorias, una efectividad de 2,87 y 221 ponches.

Filadelfia transfirió al derecho Caleb Killian a la lista de lesionados de 60 días.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP