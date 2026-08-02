Ureña domina con 3 hits y Meckler pega jonrón a Misiorowski en el 3-0 de Angelinos sobre Cerveceros

Compartir en:









Wade Meckler, izquierda, de los Angelinos de Los Ángeles, batea jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 2 de agosto de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

El dominicano Ureña (7-7) ponchó a siete y dio tres bases por bolas, mientras los Angelinos rompieron una racha de cinco derrotas. El novato derecho tiene una efectividad de 2,54 esta temporada y de 2,25 desde el 1 de mayo, un tramo en el que permitió una carrera limpia o menos en 12 de 16 aperturas.

El relevista de los Angelinos Ryan Zeferjahn sustituyó al lesionado Sam Bachman con un corredor en segunda y un out en la octava. Ponchó a Brice Turang, permitió un sencillo dentro del cuadro al venezolano Jackson Chourio y ponchó a Garrett Mitchell con corredores en primera y tercera para terminar la entrada.

Luego, Zeferjahn ponchó a dos de cuatro bateadores en la novena para su cuarto salvamento.

Misiorowski (11-5) permitió dos imparables en siete entradas, ponchó a 10 y otorgó una base por bolas. Misiorowski amplió a 10 su récord de la franquicia de juegos con ponches de dos dígitos, al tiempo que lanzó 66 de sus 83 pitcheos en zona de strike.

El juego fue un duelo entre dos de los abridores que más duro lanzan en el béisbol. Misiorowski y Ureña poncharon a los tres bateadores de la entrada con 10 lanzamientos en la primera, y entre ambos combinaron 10 pitcheos a 100 mph o más.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP