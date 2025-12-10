UNESCO reconoce el compas, un género musical y de danza haitiano que ha alegrado a generaciones

Andre "Dadou" Pasquet canta y toca la guitarra con la banda de compas Magnum, un apreciado género de música haitiana, durante un ensayo en North Miami, Florida, jueves 8 de mayo de 2008. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo) AP

El ritmo sincopado, creado en la década de 1950, se escucha en bares, dormitorios y negocios de todo Haití, elevando los ánimos y proporcionando consuelo frente a la aplastante pobreza del país y la creciente violencia de las pandillas.

La noche del 18 de noviembre, cuando Haití se clasificó para la Copa del Mundo por primera vez desde 1974, el compas acompañó a una multitud animada que corría por las calles de Puerto Príncipe y bailaba en sus hogares.

Dominique Dupuy, exministra de Asuntos Exteriores de Haití, calificó la inclusión del compas en la lista de la UNESCO como “una oda a la alegría”.

“En estos tiempos oscuros que atraviesa nuestro país, seguimos recibiendo este nuevo año, ya perdido para nuestra juventud, con un rayo de esperanza”, escribió en X.

La UNESCO también reconoció al son cubano, señalando que sus “letras se inspiran en la vida cotidiana, transmitidas oralmente”.

En su elogio al compas, la UNESCO afirmó que la música “reúne a personas de todas las edades, géneros y orígenes”.

El compas, también conocido como konpa o kompa en criollo haitiano, incorpora el tambor haitiano conocido como tanbou, congas, guitarras eléctricas y trompetas, entre otros instrumentos.

La UNESCO señaló que la música “tiene un profundo significado cultural” y a menudo aborda temas como el amor, la libertad, la paz y la resistencia.

En KOTR, un estudio de danza compas en Miami, el propietario Sony Laventure celebró la noticia. Considera el compas su terapia.

“Esto me permite alejarme, me permite ser libre de todas las cosas”, expresó.

Laventure acaba de regresar de un viaje a Kenia, donde enseñó a instructores cómo bailar compas correctamente, y pronto irá a París para compartir su conocimiento.

“Mi padre era músico, así que siempre crecimos escuchando konpa”, recordó, mencionando cómo a su madre le encantaba bailar al ritmo de esta música.

Su canción favorita es “Serenade des Melomanes”, que se canta en español, francés y criollo haitiano. Cuando la toca, le recuerda a su padre, quien falleció.

Dupuy señaló que la UNESCO ya ha reconocido la famosa joumou de Haití, o sopa de calabaza, junto con la yuca, y que la inclusión del compas “reafirma nuestro compromiso inquebrantable con el amor, la alegría de vivir y la libertad de expresión: este ritmo que trae el amanecer con entusiasmo, contra todo pronóstico”.

“Me hace sentir bien”

Desde Coupé Cloué hasta Carimi, el compas sigue reinando en Haití 70 años después de su creación.

Stevens Charles, un contador de 35 años, recordó cómo a su padre le encantaba tocar música de las legendarias bandas Shleu-Shleu y Tabou Combo.

“Este es el tipo de ambiente con el que crecí escuchando”, comentó. “Cuando bailas con una mujer, realmente no tienes que moverte, puedes simplemente quedarte quieto y sostener a la mujer contra tu cuerpo y cerrar los ojos”.

Charles solía salir y escuchar bandas de compas en vivo, pero, “ahora que somos un país asediado por pandillas, la vida nocturna ha disminuido”.

Rara vez sale por miedo a ser asesinado, pero aún escucha la música en casa.

Haitianos como Judeny Maurancy dijeron que estaban orgullosos de que el compas fuera reconocido por la UNESCO.

“Me hace sentir bien que tengamos música que se está difundiendo, que la gente está disfrutando en otras partes del mundo”, manifestó.

La maestra de primaria de 25 años dijo que escucha tanto el compas antiguo como el nuevo.

“No soy una gran bailarina, pero a veces salgo y bailo”, comentó. “Me gusta más escucharla. Me da una vibra que disfruto”.

Una serenata nocturna

Haitianos de todo el mundo celebraron mientras la noticia sobre el reconocimiento del compas comenzaba a difundirse el miércoles.

Etienne Charles, profesor de música de estudio y jazz en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, dijo que no estaba sorprendido.

La música se ha vuelto extremadamente popular en lugares como África Occidental, donde se toca en Cabo Verde, Benín, Togo y Senegal, señaló.

“Tiene un alcance amplio. El ritmo es contagioso”, afirmó. “Las canciones siempre incluyen arreglos realmente geniales e improvisación”.

Charles compuso la partitura para “Jazz Island”, que se estrenó el viernes en el Alvin Ailey American Dance Theater de Nueva York y está basada en un libro de Geoffrey Holder. El último movimiento del ballet muestra a dos amantes conectándose y bailando al ritmo del compas.

El baile se presentará diariamente en el renombrado teatro durante un mes.

“Van a estar escuchando compas todas las noches”, dijo Charles con una risa alegre.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP