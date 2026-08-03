Una salva de bombas planeadoras rusas deja un muerto y decenas de heridos en el sur de Ucrania

Un auto quemado se ve tras un ataque de misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov) AP

Rusia ha utilizado bombas planeadoras para arrasar pueblos y ciudades ucranianas desde que invadió a su vecino hace más de cuatro años. Las armas son bombas de la era soviética adaptadas con sistemas de guiado y pueden transportar hasta 3.000 kilogramos (6.600 libras) de explosivos, dejando enormes cráteres. Ucrania no cuenta con contramedidas eficaces contra ellas.

El ataque del domingo por la noche contra Zaporiyia mató a una mujer de 71 años e hirió a 31 personas, incluida una adolescente de 16 años, mientras las bombas dañaron 22 edificios de apartamentos en cuatro distritos de la ciudad, señaló Fedorov.

Los misiles balísticos rusos han reportado daños a gran escala en zonas civiles de Ucrania en otras ocasiones, y el presidente Volodymyr Zelenskyy hizo el domingo por la noche otra petición urgente a otros países para que envíen a Ucrania más sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos.

Sólo los interceptores Patriot pueden detener de forma fiable los misiles balísticos, pero escasean debido a la guerra con Irán.

“El mundo tiene misiles Patriot. Lo que importa ahora es que nuestros socios tomen la decisión política de proporcionar los paquetes necesarios”, escribió Zelenskyy en redes sociales. “Estados Unidos sabe lo que necesitamos. Europa sabe lo que necesitamos. Los misiles antibalísticos deben proteger a la gente, no quedarse en depósitos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció la semana pasada dar marcha atrás respecto a su compromiso anterior de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar por sí misma los Patriot. El viernes dijo que el asunto de la licencia sigue en discusión y que no ha tomado una decisión final.

Zelenskyy ha sugerido una alternativa a Trump, según la cual el empresario tecnológico Elon Musk permitiría a Ucrania usar los satélites Starlink para atacar sitios de lanzamiento de misiles balísticos dentro de Rusia. Las autoridades no han dicho públicamente si eso se está considerando.

Rusia atacó a Ucrania con 181 drones de ataque de largo alcance durante la noche del domingo al lunes, según la fuerza aérea ucraniana. Indicó que las defensas aéreas bloquearon e interceptaron 163 drones, pero 14 causaron daños en 13 ubicaciones.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas atacaron cuatro buques de mercancías que transportaban carga para las fuerzas armadas ucranianas, incluidos tres en aguas del mar Negro y uno en el puerto de Mykolaiv, pero no proporcionó más información.

Mientras tanto, tres personas murieron y dos resultaron heridas en el ataque nocturno de Kiev contra Crimea, una península ucraniana anexada ilegalmente, informó el jefe designado por Rusia en la región, Sergei Aksyonov. No dio más detalles.

Drones ucranianos también atacaron otro gran almacén perteneciente a Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, como parte de una campaña que ha golpeado más de una docena de centros de distribución de la compañía y ha trastocado sus operacioned.

Un almacén de Wildberries en la región de Vladimir, al este de Moscú, se incendió en el ataque más reciente, informó la empresa el lunes.

Tres personas resultaron heridas, indicó el gobernador de Vladimir, Alexander Avdeyev.

El Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche 131 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre Crimea anexionada y el mar Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP