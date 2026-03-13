Una remontada furiosa de Raptors corta la racha de cuatro victorias de los Suns

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Scottie Barnes (4), de los Raptors de Toronto, celebra durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA frente a los Suns de Phoenix el viernes 13 de marzo de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Jalen Green anotó 34 unidades para Phoenix, gracias a que igualó su mejor marca personal con ocho triples, y Devin Booker agregó 31 puntos, pero los Suns no pudieron sostenerse después de liderar por 10 en el cuarto periodo.

Immanuel Quickley anotó 17 tantos para Toronto. Scottie Barnes tuvo 14 y Ja’Kobe Walter 12, mientras los Raptors ganaron por primera vez en tres partidos.

Grayson Allen anotó 15 puntos para los Suns.

Toronto perdía 105-95 con 8:12 por jugar en el último periodo, pero le dio la vuelta con una racha de 13-2, coronada por el triple de Barrett con 3:35 restantes.

Royce O’Neal frenó la racha al encestar un triple con 2:36 por jugar, pero los Suns no volvieron a anotar hasta que Booker convirtió tres tiros libres con 24 segundos restantes.

Antes de eso, Barnes bloqueó a Green en un intento de clavada en el último minuto, lo que permitió a Barrett ampliar la ventaja de Toronto a seis con una clavada en el otro extremo.

Tras venir de una actuación de 43 puntos la noche del jueves en una victoria en Indiana, Booker lanzó 10 de 20 contra Toronto. Se fue 2 de 5 en triples y 9 de 11 desde la línea de tiros libres. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP