Una incursión de dron en Moldavia retrasó el vuelo que llevaba a Zelenskyy a Noruega

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, es trasladado tras llegar a Oslo, Noruega, el martes 8 de septiembre de 2026, el día anterior del funeral del rey Harald V. (Frederik Ringnes/NTB Scanpix via AP) AP

La policía moldava indicó que un dron ruso se estrelló el martes en un campo de girasoles a las afueras de una aldea del distrito de Riscani, lo que provocó cuatro incendios pero no dejó heridos.

El portavoz del gobierno, Dumitru Ciorici, dijo el miércoles que Moldavia había cerrado su espacio aéreo el martes por la tarde para proteger a las aeronaves que sobrevolaban el país en ese momento, lo que retrasó tres salidas, incluida la que transportaba a Zelenskyy.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dijo a la emisora NRK que el avión de Zelenskyy “casi fue alcanzado por un dron cuando despegó de Moldavia” rumbo a Oslo para el funeral del rey Harald V. Zelenskyy llegó a Oslo el martes y se reunió con Støre para hablar sobre un posible apoyo a las defensas antiaéreas de Ucrania antes de asistir al funeral del rey el miércoles.

Las autoridades moldavas confirmaron que el dron cayó y explotó a 160 kilómetros (100 millas) del Aeropuerto Internacional de Chișinău. Después, las restricciones del espacio aéreo se levantaron y el avión de Zelenskyy despegó más tarde de lo previsto.

El dron que ingresó en el espacio aéreo moldavo el martes cruzó hacia la vecina Rumanía, miembro de la OTAN, donde fue rastreado a través de varios condados del noreste.

El ministerio señaló que se habían desplegado dos aeronaves F-18 del Ejército español del Aire y el Espacio para seguir su trayectoria antes de que reingresara al espacio aéreo moldavo.

El miércoles, la policía de Moldavia informó que expertos en explosivos descubrieron fragmentos del dron que presentaban un sistema de propulsión y características similares a las de un dron tipo Geran, que Moscú ha utilizado ampliamente en su guerra a gran escala en Ucrania.

“La investigación identificó el punto de impacto, donde se produjo una explosión y se formó un cráter de tamaño considerable”, indicó la policía, y añadió que los especialistas continúan las pesquisas “para determinar el tipo y la masa de la carga explosiva”.

Ucrania limita tanto con Rumanía como con Moldavia, y desde la invasión total de Ucrania por parte de Rusia en 2022, ambos países han reportado decenas de incidentes con drones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP