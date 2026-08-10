Una empresa fabrica plásticos biodegradables a partir de azúcar

Katie Byun sostiene un cuchillo compostable, hecho con plástico a partir de plantas, en la empresa CJ Biomaterials, el 3 de agosto de 2026, en Woburn, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Son gránulos de bioplástico. CJ Biomaterials fermenta azúcar para fabricar polímeros de origen vegetal que los microbios consumirán. Algunos ven estas alternativas a los plásticos tradicionales hechos con combustibles fósiles como una de las muchas soluciones necesarias para enfrentar la contaminación mundial por plásticos.

En las instalaciones de investigación de la empresa en Woburn, técnicos de laboratorio vertieron recientemente gránulos en una máquina de moldeo para fabricar tenedores. Los tenedores de prueba eran lo bastante delgados como para el compostaje doméstico, aunque demasiado flexibles para pinchar un bistec. Otros lotes han sido rígidos, similares a un tenedor plástico típico. Los técnicos derritieron gránulos para extender láminas flexibles para envases de alimentos, como una bolsa para zanahorias baby. La lámina era bastante resistente, pero no elástica como el film transparente.

Están determinando cómo sus biopolímeros pueden fabricar productos con atributos similares a los plásticos convencionales, pero que puedan ir a un contenedor de compostaje en lugar de a un basurero. Los tenedores y las láminas se están descomponiendo en el contenedor de composta del laboratorio. Las pajitas que se añadieron ya desaparecieron. Un cuchillo que se tiró recientemente mostró picaduras en la superficie a medida que las bacterias lo colonizaban y empezaban a consumir el material.

Los plásticos nunca han sido realmente alterados de manera fundamental. Ahora, el interés por el bioplástico está creciendo debido a la preocupación en torno a los microplásticos. Es el nuevo “comodín” en este mercado, manifestó la directora de marketing de la empresa, Leah Ford.

“He hecho esto durante mucho tiempo y la compostabilidad siempre ha sido un motor muy fuerte. Pero con una mayor comprensión de los microplásticos, creo que eso va a cambiar la manera en que la gente piensa sobre los materiales”, dijo Ford.

Los plásticos tradicionales duran décadas o incluso siglos a medida que se fragmentan en microplásticos dañinos y en nanoplásticos aún más pequeños. Se han encontrado microplásticos en el océano y en el aire, en nuestros alimentos y agua, y en una amplia gama de tejidos del cuerpo. El gobierno de Trump, mientras revierte muchas regulaciones ambientales, afirma que abordará la contaminación por microplásticos.

El uso más común de los bioplásticos es el embalaje

Los bioplásticos son de base biológica, lo que significa que se fabrican total o parcialmente a partir de un recurso renovable, comúnmente maíz o caña de azúcar; o son biodegradables, lo que significa que se descomponen por completo mediante un proceso natural. También pueden ser ambas cosas, como los polímeros fabricados por CJ Biomaterials. Es líder en la fabricación de polihidroxialcanoatos (PHA), un polímero biodegradable en el mar y en el suelo.

CJ Biomaterials intenta reemplazar los plásticos convencionales que son de un solo uso o que no pueden reciclarse cuando se contaminan con restos de comida. Los residuos de alimentos que se descomponen en vertederos emiten metano, un potente gas de efecto invernadero que calienta el planeta. Un recipiente hecho con gránulos de CJ Biomaterials con restos de comida podría enviarse a una planta de compostaje, a diferencia de un recipiente plástico tradicional.

Los estantes del laboratorio de Woburn exhiben los éxitos de la empresa: cubiertos compostables; pajitas; vasos recubiertos para bebidas calientes y bolsas para alimentos congelados usadas en Estados Unidos; bandejas para sushi; recipientes para ramen; y toallas de papel reutilizables. Los empleados del laboratorio comen con cubiertos compostables, beben en vasos compostables y preparan café con cápsulas compostables. Estos productos duran en los estantes porque no están expuestos a microorganismos en el agua o el suelo.

CJ Biomaterials alimenta con azúcar a microbios que la convierten en PHA para obtener energía. La empresa recolecta el PHA y lo convierte en gránulos. Luego, estos gránulos se venden a otras compañías que pueden derretirlos y moldearlos para fabricar productos. Estas mismas bacterias consumirán el PHA en una pila de composta, descomponiéndola en un plazo de seis meses, explicó Ford.

CJ Biomaterials forma parte del conglomerado surcoreano CJ Group, valorado en 32.000 millones de dólares. Produce PHA en una planta en Pasuruan, Indonesia, desde 2022.

Una solución con potencial para abordar la crisis de la contaminación por plásticos

World Wildlife Fund considera que los plásticos de base biológica forman parte de un conjunto de soluciones necesarias. Pueden reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles que causan el cambio climático, indicó Erin Simon, vicepresidenta de WWF. Añadió que el mundo necesita reducir la cantidad de plástico que se produce y luego fabricar el resto de manera sostenible.

Las naciones intentan enfrentar la crisis creciente de contaminación por plásticos mediante la elaboración de un tratado histórico. Aún no han acordado métodos eficaces para detener la contaminación por plásticos, aunque los negociadores planean reunirse de nuevo a comienzos del próximo año.

El senador de Estados Unidos Jeff Merkley ha realizado audiencias en el Congreso sobre la contaminación por plásticos, incluida una que exploró alternativas a los plásticos de un solo uso. También considera que los bioplásticos son una opción con potencial, entre muchas que se necesitan. Pero considera que se requiere más información sobre cómo se descomponen y cómo afectan a los ecosistemas y la salud.

Grupos ambientalistas, incluida la Global Alliance for Incinerator Alternatives, sostienen que los bioplásticos mantienen el paradigma del uso único y distraen de las soluciones reales. Algunos afirman que no debería usarse tierra agrícola para cultivar materias primas para plástico en lugar de alimentos.

Los bioplásticos son una porción pequeña, pero creciente, del mercado

A nivel mundial, los plásticos de base biológica representan aproximadamente el 0,5% de los más de 400 millones de toneladas métricas (440 millones de toneladas) de plásticos producidos anualmente, según el grupo industrial European Bioplastics. La producción, indicó, se proyecta que se duplique para 2030 debido al aumento de la demanda y a la aparición de aplicaciones y productos más avanzados.

China, Suecia y Estados Unidos son importantes exportadores de polímeros naturales.

Grandes estadios deportivos y grandes cadenas de restaurantes como McDonald’s están experimentando con envases y utensilios de base biológica. La panadería Tous les Jours, parte de CJ Group, utiliza pajitas de PHA.

Existen obstáculos para una adopción generalizada. Los bioplásticos suelen costar más que los plásticos convencionales. Las grandes ciudades cuentan con programas municipales de compostaje, pero en otros lugares son limitados. Un número creciente de instalaciones de compostaje acepta productos de bioplástico compostable, aunque algunas se niegan por preocupación sobre la degradación de la calidad del suelo. Y como los bioplásticos y los plásticos convencionales a menudo se ven y se sienten idénticos, pueden confundirse y causar problemas a quienes hacen compost.

A treinta minutos del laboratorio de investigación de Woburn, Black Earth Compost acepta materiales compostables certificados. El lunes, vasos compostables, cubiertos y bolsas para contenedores se mezclaron con una entrega de restos de comida y caparazones de langosta. Aceptar bioplásticos incrementa la cantidad de restos de comida que reciben porque la gente puede poner un recipiente compostable completo en un contenedor de orgánicos, en lugar de raspar la comida para sacarla.

Organización de investigación prueba biomateriales

El 5 Gyres Institute probó 22 artículos hechos de plástico tradicional, materiales de base biológica y biodegradables, y otras alternativas, como papel y bambú. Pajitas, utensilios, láminas delgadas y botellas se colocaron en distintos entornos de Florida, California y Maine. Al final del estudio de 64 semanas, muchos de los materiales biodegradables habían desaparecido, o presentaban picaduras y grietas a medida que se fragmentaban. Los plásticos tradicionales basados en combustibles fósiles persistieron.

Marcus Eriksen, cofundador del instituto e investigador, comentó que la cuchara de plástico sintético estaba casi igual que cuando la puso por primera vez en el océano, pero quedaba muy poco de las cucharas hechas con materiales biodegradables.

La organización sin fines de lucro con sede en California publicó los resultados en 2023. Actualmente está repitiendo el estudio para evaluar escenarios de fin de vida útil para la nueva generación de envases.

Eriksen considera que la gente debería usar opciones biodegradables, especialmente para el embalaje. De lo contrario, advirtió, “vamos a inundar toda la biosfera con micro y nanoplásticos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP