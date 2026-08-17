americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un turista de EEUU muere tras ser alcanzado por un rayo mientras caminaba en el Etna, Sicilia

MILÁN (AP) — Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna, en Sicilia, mientras hacía senderismo en una zona que estaba cerrada a los visitantes debido a la reciente actividad volcánica, informaron el lunes los bomberos italianos.

El monte Etna hace erupción y expulsa coladas de lada que bajan por sus laderas, vistas desde Mareneve, cerca de Catania, Italia, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Salvatore Allegra)
El monte Etna hace erupción y expulsa coladas de lada que bajan por sus laderas, vistas desde Mareneve, cerca de Catania, Italia, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Salvatore Allegra) AP

El hombre, de 29 años y procedente de Kansas, fue rescatado en helicóptero después de que el rayo lo alcanzara la noche del domingo en un área expuesta por encima de la línea de árboles. Posteriormente, personal médico certificó su muerte. Su nombre no se hizo público.

Las autoridades han cerrado amplias zonas de la ladera del volcán a los excursionistas debido a la prolongada actividad del Etna, que obligó a cerrar el aeropuerto de la cercana Catania durante la mayor parte de la semana pasada.

Funcionarios señalaron que, en las últimas décadas, más personas han muerto en el Etna por rayos que por actividad volcánica. Las últimas muertes relacionadas con erupciones en el volcán más activo de Europa ocurrieron en 1987.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: Cuba duró mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter