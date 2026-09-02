Un tiroteo en el centro de Minneapolis deja varios heridos, informan autoridades

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El Departamento de Policía de Minneapolis advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona.

No se difundió de momento información adicional sobre el número de heridos y su estado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía local a responder al tiroteo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP