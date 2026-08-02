americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un sencillo de Colt Emerson deja tendidos a los Mellizos y da el 7-6 a Marineros

SEATTLE (AP) — Colt Emerson conectó un sencillo hacia el jardín derecho en la novena entrada para impulsar desde tercera al corredor emergente Stuard Fairchild y darle a los Marineros de Seattle su segunda victoria consecutiva dejándolos en el terreno ante los Mellizos de Minnesota, 7-6 el domingo.

Colt Emerson, de los Marineros de Seattle, reacciona después de batear un sencillo productor en la novena entrada para dejar tendidos en el terreno a los Mellizos de Minnesota en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 2 de agosto de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Colt Emerson, de los Marineros de Seattle, reacciona después de batear un sencillo productor en la novena entrada para dejar tendidos en el terreno a los Mellizos de Minnesota en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 2 de agosto de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Los Marineros habían desperdiciado una ventaja de 6-0 cuando los Mellizos anotaron cinco carreras en la octava, y luego empataron el juego con el jonrón de apertura de la novena de Luke Keaschall.

Josh Naylor abrió la novena de Seattle con un sencillo al derecho. Después de que Cal Raleigh se ponchó, el dominicano Victor Robles conectó un batazo al centro. Naylor se lanzó hasta tercera, superando el tiro con una barrida fuerte, y Robles llegó a segunda. Naylor quedó adolorido tras la barrida, pero salió del campo por su propio pie y fue reemplazado por Fairchild, quien fue ascendido desde Triple-A Tacoma el sábado.

Emerson luego envió un lanzamiento 1-2 que rebotó en el guante del primera base Victor Caratini, y Fairchild anotó con facilidad.

George Kirby, de quien se ha hablado en rumores de canje durante todo el fin de semana previo a la fecha límite de cambios del lunes, lanzó siete entradas en blanco por Seattle. Permitió cinco hits, todos sencillos, ponchó a tres y dio solo una base por bolas.

El relevista mexicano Andrés Muñoz (5-4) se acreditó la victoria pese a permitir el jonrón del empate en su segundo lanzamiento de la novena.

Yoendrys Gomez (2-1) cargó con la derrota por Minnesota.

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: No hay razón para excluirlo

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

Personal de servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter