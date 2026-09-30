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Un regreso con cuentas pendientes: Derrick Henry y su primer duelo ante Tennessee

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Derrick Henry se prepara para enfrentar a los Titans de Tennessee por primera vez como rival.

Derrick Henry (22), corredor de los Ravens de Baltimore, lleva el balón en la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Saints de Nueva Orleans, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass)
Derrick Henry (22), corredor de los Ravens de Baltimore, lleva el balón en la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Saints de Nueva Orleans, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) AP

Afirma que su antiguo equipo no hizo mucho por intentar retenerlo cuando se fue en la agencia libre a Baltimore.

“Me echaron fuera”, comentó Henry el miércoles antes de matizarlo un poco. “No, no quiero decirlo así. Siempre hay cariño. Pero no, no me ofrecieron nada en absoluto. ... Fue agridulce. Sabía que se veía venir durante toda esa temporada, y que ellos estaban listos para dar vuelta a la página. Las cosas buenas no duran para siempre, así que era hora de que yo encontrara un nuevo hogar”.

Tennessee terminó 6-11 en 2023, la última temporada de Henry allí. Cumplió 30 años en enero de 2024. Es difícil saber qué habría hecho falta para que se quedara, pero unirse a un equipo contendiente en Baltimore ha sido excelente para él.

Henry corrió para 1.167 yardas en su última temporada con los Titans, pero promedió un mínimo de su carrera de 4,17 yardas por acarreo. Sus primeras dos campañas completas con los Ravens: 1.921 yardas en 2024 y 1.595 en 2025 — con un máximo de su carrera de 5,91 yardas por acarreo en el 24 y 5,2 la temporada pasada.

Baltimore recibe a Tennessee el domingo. Es la primera vez que los equipos se enfrentan desde la llegada de Henry.

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