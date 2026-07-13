americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un incendio en Fontainebleau, cerca de París, fuerza evacuaciones y afecta a trenes y autopista

AVON, Francia (AP) — Un incendio que se propagaba el lunes en el histórico y muy visitado bosque de Fontainebleau, al sur de París, obligó a evacuar algunos barrios residenciales e interrumpió el tráfico ferroviario y en autopistas. Era uno de varios incendios forestales que ardían en países de Europa occidental mientras la región sufría su tercera ola de calor con alerta roja este año.

El incendio en el bosque de Fontainebleau es inusual por su proximidad a la capital francesa, a unos 70 kilómetros (42 millas). La región alberga el castillo de Fontainebleau, apreciado por Napoleón, y es popular entre visitantes de París y de otros lugares.

Se desplegaron dos aviones que arrojaban agua sobre la zona, junto con cientos de bomberos en tierra, informó el portavoz del servicio regional de bomberos, Paul Laurain, a la radiodifusora pública France-Info.

Los trenes hacia y desde la concurrida estación Gare de Lyon sufrieron interrupciones a última hora del domingo, pero volvían a la normalidad el lunes por la mañana. Un tramo de la transitada autopista A6, que conduce hacia el sureste desde París, fue cerrado por el riesgo de incendio.

Grandes fuegos en el sur de Francia ya han calcinado miles de hectáreas desde la semana pasada, lo que interrumpió la carrera ciclista del Tour de France y puso al límite los recursos de extinción.

Francia atraviesa el pico de su tercera ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en zonas del oeste y del centro, y alrededor de 37 ºC (98 ºF) en París.

España también sufre calor extremo e incendios violentos, incluido uno que arrasó la semana pasada una remota comunidad de ciudadanos extranjeros, y que mató al menos a 12 personas cuando las víctimas intentaban huir de las llamas en coche y a pie.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Diplomático del regimen cubano llama Pinocho a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Diplomático del regimen cubano llama "Pinocho" a Mike Waltz tras choque con EEUU en la ONU

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Muere Lindsey Graham, senador republicano aliado de Trump y férreo crítico del régimen cubano

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Feminicidio en Cuba: madre de dos hijos muere tras caer de una azotea en Cienfuegos

Fiscalía cubana pide 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en una moto acuática

Fiscalía cubana pide 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en una moto acuática

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter