Un incendio en Fontainebleau, cerca de París, fuerza evacuaciones y afecta a trenes y autopista

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El incendio en el bosque de Fontainebleau es inusual por su proximidad a la capital francesa, a unos 70 kilómetros (42 millas). La región alberga el castillo de Fontainebleau, apreciado por Napoleón, y es popular entre visitantes de París y de otros lugares.

Se desplegaron dos aviones que arrojaban agua sobre la zona, junto con cientos de bomberos en tierra, informó el portavoz del servicio regional de bomberos, Paul Laurain, a la radiodifusora pública France-Info.

Los trenes hacia y desde la concurrida estación Gare de Lyon sufrieron interrupciones a última hora del domingo, pero volvían a la normalidad el lunes por la mañana. Un tramo de la transitada autopista A6, que conduce hacia el sureste desde París, fue cerrado por el riesgo de incendio.

Grandes fuegos en el sur de Francia ya han calcinado miles de hectáreas desde la semana pasada, lo que interrumpió la carrera ciclista del Tour de France y puso al límite los recursos de extinción.

Francia atraviesa el pico de su tercera ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en zonas del oeste y del centro, y alrededor de 37 ºC (98 ºF) en París.

España también sufre calor extremo e incendios violentos, incluido uno que arrasó la semana pasada una remota comunidad de ciudadanos extranjeros, y que mató al menos a 12 personas cuando las víctimas intentaban huir de las llamas en coche y a pie.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP