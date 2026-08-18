Un hombre de 81 años admite el asesinato en 1994 de una turista de EEUU en Alemania

El abogado Volker Klein hace una declaración en el tribunal regional de Coblenza, Alemania, el martes 18 de agosto de 2026, durante un receso en el juicio de un hombre de 81 años que admitió del asesinato de una turista estadounidense en Alemania en 1994. (Thomas Frey/dpa vía AP) AP

El acusado, cuyo nombre no se dio de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, admitió haber matado a Amy Lopez, de 24 años, en 1994 en la ciudad de Koblenz, en el oeste de Alemania, señaló la agencia.

Los fiscales lo acusaron de “matar a una persona de manera alevosa y por motivos viles para satisfacer sus impulsos sexuales”.

El abogado defensor, Volker Klein, manifestó durante la sesión en el tribunal de distrito de Koblenz que el acusado admitió plenamente el delito. Cuando el juez que presidía, Rupert Stehlin, le preguntó al acusado si eso era cierto, el hombre de 81 años asintió y respondió “sí”.

El crimen ocurrió el 26 de septiembre de 1994, cuando Amy Lopez visitaba Koblenz como turista.

La fiscalía acusa al hombre, que entonces tenía 49 años, de atraerla con falsos pretextos a una sala apartada de la Fortaleza de Ehrenbreitstein, en Koblenz, donde presuntamente la esposó, la agredió sexualmente y la mató con nueve puñaladas en la zona del pecho.

El sospechoso también habría estrangulado a Lopez con un cinturón y la habría golpeado en el lado izquierdo de la cabeza con una piedra cuando ella intentó defenderse y gritó, informó dpa.

Poco después, unos niños que jugaban cerca encontraron el cuerpo de Lopez.

El caso permaneció sin resolver durante décadas hasta que los investigadores analizaron antiguos rastros de ADN con nuevos métodos, lo que finalmente condujo a un avance. El ADN hallado en la pretina y el muslo de la víctima terminó vinculándose con el hombre, indicó dpa.

El hombre fue detenido a finales de febrero en una residencia de ancianos en la zona de Koblenz y desde entonces permanece en prisión preventiva.

Se han programado un total de ocho jornadas de juicio y se espera un veredicto en septiembre. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP