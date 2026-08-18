Un graduado en física, un futbolista, un joven que no sabía nadar: murieron entrando en Ceuta

Migrantes intentan cruzar de Marruecos al enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere) AP

Así que, cuando escucharon rumores de que la frontera de Marruecos con España estaba abierta, decidieron sumarse a la gente para intentar llegar a Europa.

Los tres murieron al intentar cruzar, convirtiéndose en víctimas de la crisis migratoria más mortífera entre Marruecos y España.

Impulsados por la desinformación, la pobreza y la falta de oportunidades, más de 70.000 aspirantes a migrantes de Marruecos y de otros lugares nadaron o treparon por un rompeolas el mes pasado para intentar llegar a Ceuta, un territorio español en la costa del norte de África. Al menos 90 personas murieron al intentar cruzar la frontera, según cifras oficiales; aunque organizaciones de derechos humanos dieron una estimación mucho mayor. Muchas familias aún no han podido recuperar los cuerpos.

Casi todos los sobrevivientes han regresado a Marruecos, y ambos países han intensificado las medidas de seguridad. Las autoridades marroquíes y españolas atribuyeron el movimiento repentino a rumores en redes sociales y a redes de tráfico de personas, mientras que los migrantes señalaron el desempleo y los bajos salarios como factores principales.

Akbili, de 31 años, vivía en Tánger, a aproximadamente una hora de la localidad costera marroquí de Fnideq. Hacía tiempo que pensaba en emigrar, pero amigos y familiares dijeron que nunca había considerado cruzar de manera ilegal.

Tenía un título universitario en física, pero no podía encontrar trabajo en su campo y trabajaba en una fábrica de piezas para autos. Ganaba unos 421 dólares al mes, ligeramente por encima del salario medio en el país norteafricano.

Impulsada por la ambición de convertirse en un centro regional de la industria automotriz, se espera que la economía de Marruecos crezca un 4,5% este año. Pero los responsables de políticas públicas afrontan un desafío persistente: convertir ese crecimiento en empleos que ofrezcan salarios más altos.

Akbili trabajaba en el turno de 14:00 a 22:00 cuando vio publicaciones en Facebook sobre personas que cruzaban hacia Ceuta. Quiso probar suerte con la esperanza de encontrar un empleo que pudiera ayudar a su madre a pagar una cirugía de hernia.

“Le cambió la mente por completo. Pasó de ser alguien que no pensaba en la migración ilegal a querer irse a toda costa”, declaró a The Associated Press Abdelhakim Saadaoui, un familiar y compañero de apartamento de Akbili.

Akbili convenció a Saadaoui de ir con él. El 31 de julio, pagaron a un conductor 129 dólares para que los llevara cerca de la frontera con Ceuta, el equivalente a dos meses de alquiler.

Cuando llegaron, contó Saadaoui, había un caos total. A la distancia, las multitudes parecían hormigas, relató, mientras las calles se llenaban de gente que se dirigía hacia la frontera. La policía disparó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos en un intento de dispersarlos, añadió.

Saadaoui decidió no continuar. Akbili siguió adelante. Ambos se mantuvieron en contacto por teléfono.

Luego Akbili dejó de responder.

Un documento del Ministerio marroquí del Interior obtenido por la AP indica que Akbili murió a medianoche del 31 de julio. Su muerte fue clasificada como “no natural”, atribuida a un “traumatismo craneal severo”. Fue enterrado en su ciudad natal de Khenifra.

A su familia le dijeron que murió tras caer de un acantilado. El Ministerio del Interior indicó que una de las 11 muertes registradas del lado marroquí fue causada por una caída desde un acantilado.

Pero un primo sospecha que hubo algo turbio y quiere una investigación más a fondo.

“Su teléfono y su billetera quedaron intactos. ¿Cómo es posible en alguien que cayó de un acantilado?”, dijo a la AP Zakaria Akbili.

Los sueños del fútbol impulsaron a una víctima

Hamza Haibouri, que jugaba al fútbol en el Kenitra Athletic Club de la segunda división de Marruecos, estaba animado por el sueño de triunfar jugando en Europa, contó su amigo de la infancia Bilal Ratib.

Haibouri, de 28 años, estaba de vacaciones en Martil, una localidad costera marroquí a unos 40 kilómetros (25 millas) de Ceuta, cuando vio a gente dirigiéndose allí y decidió unirse. Su muerte en el frenético intento de cruce fue anunciada por el club de aficionados del equipo.

Ratib dijo que Haibouri visitó Francia cuando era joven y que siempre había querido regresar.

“Siempre tuvo esa idea de vivir en el extranjero e ir a Francia, para tener mejor fútbol y una vida mejor”, comentó Ratib.

“Era un gran hombre; incluso cuando éramos jóvenes e imprudentes, siempre iba temprano a la mezquita para la primera oración”, añadió Ratib. “Era profundamente religioso”.

Haibouri, cuyos ingresos provenían por completo del fútbol, ganaba alrededor de 540 dólares al mes cuando jugaba, pero este año no había jugado en absoluto, señaló Ratib.

Las familias se enteran de las muertes por Facebook

Abdelouahed Iken, de 19 años, estaba terminando la secundaria en la ciudad sureña de Agadir. Con frecuencia admiraba fotos en Facebook publicadas por un amigo que había emigrado a Italia.

Cuando escuchó rumores de que la frontera de Ceuta estaba abierta, le pidió dinero a su madre para viajar a su aldea natal.

Pero en lugar de ir a casa, Iken viajó con amigos más de 850 kilómetros (530 millas) hacia el norte, hasta Ceuta, según el familiar Housine Zligui. Zligui dijo que se enteró de la muerte de Iken por Facebook, y que la familia ahora trabaja para repatriar su cuerpo.

Iken no sabía nadar, así que compró un chaleco salvavidas para el cruce. Amigos que regresaron le dijeron a la familia que lo vieron forcejeando en el agua antes de ahogarse, contó Zligui.

Para muchos marroquíes, Europa representa la posibilidad de trabajo, estabilidad y un futuro mejor. Quienes lo logran en el extranjero a menudo regresan a casa con ropa de diseñador, autos y euros, convirtiéndose en símbolos de éxito —y de envidia—.

El dinero enviado a casa por marroquíes que viven en el extranjero alcanzó los 6.600 millones de dólares en los primeros seis meses de este año, según cifras del gobierno, equivalente a más del 3% del PIB del país.

A las familias les pidieron pagar enormes costos de repatriación

A las familias se les pidió pagar unos 2.500 euros en costos de repatriación para llevar los cuerpos de sus seres queridos a casa desde Ceuta, según Ratib y Zligui.

La AP no pudo confirmar el costo. Pero repatriar un cuerpo desde España a Marruecos por lo general requiere autorización del Consulado de Marruecos y un documento español de traslado mortuorio. Las normas marroquíes suelen exigir un ataúd sellado y un certificado que confirme que la muerte no fue causada por una enfermedad contagiosa.

Un portavoz del gobierno de Ceuta dijo el viernes que el papeleo para repatriar los cuerpos de quienes murieron en el cruce estaba completo, pero que el gobierno de Marruecos no lo había aceptado. El gobierno marroquí no respondió a un correo electrónico de la AP con preguntas detalladas sobre qué estaba retrasando la repatriación, quién era responsable de cubrir los costos y si el gobierno marroquí ayudaría a las familias a pagar para que sus seres queridos fueran devueltos.

Se han completado las autopsias de 82 migrantes llevados a la costa en España, dijo Manuel Aparcero, director del equipo forense de Ceuta.

La hermana de Haibouri se sometió a una prueba de ADN para que las autoridades de Ceuta pudieran confirmar la identidad de su hermano. Las autoridades en Ceuta le entregaron a la hermana de Haibouri su tarjeta de identificación y su licencia de conducir, pero no le permitieron ver el cuerpo, dijo Ratib.

“Tomará alrededor de 20 días o más” para que el cuerpo sea devuelto, afirmó. “No se pueden imaginar el sufrimiento de las familias”.

La Red Sindical para la Migración en Marruecos pidió a Marruecos y a España que cubran los costos de devolver a los fallecidos a sus familias.

De vuelta en Tánger, Saadaoui se mudó con compañeros de trabajo. No soportaba vivir sin Akbili.

“Me estaba diciendo en la frontera: ‘Nunca volveré’”, relató Saadaoui. “Y, en efecto, nunca volverá”.

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El periodista de The Associated Press Suman Naishadham en Madrid contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP