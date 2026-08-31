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Un Gabriel Jesus "muy contento" llega a Barcelona para cerrar su pase desde Arsenal

BARCELONA (AP) — Gabriel Jesus llegó el lunes a Barcelona para finalizar su traspaso procedente de Arsenal.

Gabriel Jesus de Arsenal durante el partido contra el Atlético de Madrid en las semifinaales de la Liga de Campeones, el 29 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Gabriel Jesus de Arsenal durante el partido contra el Atlético de Madrid en las semifinaales de la Liga de Campeones, el 29 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El delantero brasileño afirmó que estaba “muy contento” en un breve intercambio con los medios en el aeropuerto.

Según reportes, Barcelona pagará a Arsenal 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) más variables por el traspaso del jugador de 29 años.

Se esperaba que se sometiera a un reconocimiento médico antes de firmar su contrato.

Gabriel Jesus, quien en el pasado necesitó una cirugía importante de rodilla, aseguró que estaba en forma y que su rodilla está “perfecta”.

Debería ayudar al Barça a compensar el fracaso en el intento de fichar a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El delantero argentino le comunicó al Atlético que quiere ser transferido, pero el club madrileño dijo que no lo venderá al Barcelona.

Barcelona ya ha reforzado su ataque con el delantero inglés Anthony Gordon. Perdió a Robert Lewandowski, quien se incorporó al Chicago Fire de la MLS y a Ferran Torres, que se fue al Paris Saint-Germain.

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