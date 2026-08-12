Un estudiante herido y un sospechoso detenido tras tiroteo en escuela secundaria de Georgia

Estudiantes salen de la Escuela Secundaria Warner Robins, mientras vehículos del Departamento de Policía del condado de Houston aguardan en el lugar después de un tiroteo en la escuela, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Warner Robins, Georgia. (Joe Kovac/Atlanta Journal-Constitution via AP) AP

El tiroteo en la escuela secundaria Warner Robins, en el que estuvieron involucrados dos estudiantes de noveno grado, ocurrió apenas una semana después del inicio del nuevo año escolar y desató una respuesta policial con decenas de agentes. Warner Robins está a unos 164 kilómetros (102 millas) al sureste de Atlanta.

“Hoy recibimos una llamada para la que entrenamos todos los años, y ocurrió en el condado de Houston”, indicó el jefe de la policía del condado, Matt Moulton, en conferencia de prensa.

El estudiante herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones que no ponen en riesgo su vida. Moulton no especificó el tipo de lesiones que sufrió la víctima.

De momento se desconoce si la escuela cuenta con detectores de metal. Moulton se negó a responder preguntas en la conferencia de prensa, señalando que la investigación continúa abierta.

Moulton explicó que un grupo de estudiantes se encontraba dentro de un baño de la escuela cuando un altercado verbal entre dos alumnos llegó al grado de convertirse en una pelea física. Un estudiante recibió un disparo a las 2:15 de la tarde, y el sospechoso huyó. Un oficial de recursos escolares llegó rápidamente, aplicó torniquetes en las heridas del estudiante y permaneció con él hasta que llegó el personal de servicios de emergencia.

El sospechoso fue capturado “sin mayor incidente” una hora más tarde en un vecindario ubicado a unos 800 metros (media milla) de la escuela, indicó Moulton.

“Hoy seguimos al pie de la letra nuestro protocolo ante amenazas en una escuela y nuestro entrenamiento”, subrayó Moulton. "Afortunadamente, lo que pudo ser un incidente mucho más grave se redujo a que tuviéramos un solo estudiante herido”.

El superintendente de las Escuelas del Condado de Houston, Richard Rogers, indicó que la institución permanecerá cerrada a los estudiantes el jueves y viernes, y únicamente el jueves para el resto del personal. La escuela pondrá consejeros de crisis a disposición del personal el día viernes, y el lunes para los estudiantes.

“Vamos a enfocarnos en sanar”, dijo Rogers.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP