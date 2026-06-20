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Un error de tiro en la 9na entrada impulsa a los Dodgers 6-5 sobre Orioles

LOS ÁNGELES (AP) — Dalton Rushing conectó un sencillo y un error de tiro de Tyler O'Neill en la parte baja de la novena entrada ayudaron a los Dodgers de Los Ángeles a remontar para vencer la noche del viernes por 6-5 a los Orioles de Baltimore en el primer juego de la serie.

Mookie Betts (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con Kyle Tucker (izquierda) tras anotar gracias a un sencillo productor de dos carreras de Max Muncy durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore en Los Ángeles, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong)
Mookie Betts (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con Kyle Tucker (izquierda) tras anotar gracias a un sencillo productor de dos carreras de Max Muncy durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore en Los Ángeles, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong) AP

Mookie Betts conectó un jonrón solitario ante el cerrador Ryan Helsley (0-3), quien desperdició su primer salvamento de la temporada.

Blake Treinen (4-1) lanzó la novena para llevarse la victoria como relevista. Los Dodgers ganaron su cuarto juego consecutivo.

Los Orioles no pudieron hacer nada contra Roki Sasaki durante las primeras 5 2/3 entradas mientras perdían 3-0.

Los Dodgers se fueron arriba 3-0 con el sencillo de dos carreras y dos outs de Max Muncy en la primera y el doble productor de carrera del cubano Andy Pages con dos outs en la segunda.

Sasaki permitió tres carreras y cuatro hits en 5 2/3 entradas y ponchó a seis.

El abridor de los Orioles, Trey Gibson, permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Ponchó a ocho y dio cuatro bases por bolas. ___

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