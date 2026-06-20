Un error de tiro en la 9na entrada impulsa a los Dodgers 6-5 sobre Orioles

LOS ÁNGELES (AP) — Dalton Rushing conectó un sencillo y un error de tiro de Tyler O'Neill en la parte baja de la novena entrada ayudaron a los Dodgers de Los Ángeles a remontar para vencer la noche del viernes por 6-5 a los Orioles de Baltimore en el primer juego de la serie.