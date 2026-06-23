Un detenido en Hungría por recolectar partes de cadáveres de cementerios, según la policía

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La Oficina Nacional de Investigación de Hungría arrestó al hombre en Budapest el 17 de junio tras recibir información de que había estado almacenando los restos en el trabajo y en su casa. El hombre trabaja como camillero en un hospital, indicó la policía en un comunicado el martes.

Durante un registro del apartamento del hombre, los investigadores incautaron cráneos, una pantorrilla con pie y una mano, así como una reconstrucción de un rostro humano preparada con piel facial. También se encontraron otros huesos guardados en una maleta.

También se halló un corazón en un frasco, y la policía intentaba determinar si era de origen humano o animal.

El hombre, que admitió haber recolectado los trozos de cadáveres durante el interrogatorio, dijo que se sentía particularmente atraído por las partes de cuerpos humanos y que había preparado comida con algunas partes y se las había comido.

Permanece detenido bajo sospecha de uso ilegal de cuerpos humanos.

En su comunicado, la policía señaló que el hombre “siente pasión por la anatomía y la patología, y le gusta diseccionar animales”. Sospechan que obtuvo las partes del cuerpo a través de su trabajo en un hospital y desenterrando cadáveres “en cementerios abandonados en Eslovaquia y Hungría”.

La policía incautó la computadora del hombre, computadoras portátiles, tabletas, celulares, tarjetas SIM y tarjetas de datos. Todos los restos humanos recuperados serán examinados por expertos forenses, indicó la policía, y añadió que el abanico de presuntos delitos podría ampliarse después de que se determine el origen de todas las pruebas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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