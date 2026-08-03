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Un ciberataque accede al registro de Liechtenstein de personas asociadas a empresas y fundaciones

BERLÍN (AP) — Un ciberataque accedió a los datos de unas 31.000 personas del registro de Liechtenstein de las personas responsables de empresas y fundaciones en el rico principado, informó el gobierno.

ARCHIVO - Una vista exterior del edificio de gobierno de Liechtenstein en Vaduz, Liechtenstein, el 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Michael Sohn, Archivo)
ARCHIVO - Una vista exterior del edificio de gobierno de Liechtenstein en Vaduz, Liechtenstein, el 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Michael Sohn, Archivo) AP

El gobierno indicó que se accedió al “registro de beneficiarios económicos” durante la noche del miércoles al jueves de la semana pasada. Señaló que la brecha se detectó el jueves, que se tomaron medidas para proteger los datos y que el sistema fue desconectado.

El gobierno afirmó que no había indicios de que se hubiera alterado o eliminado algún dato.

La lista de personas detrás de empresas, fundaciones y fideicomisos forma parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Liechtenstein es una nación de 40.000 habitantes situada entre Suiza y Austria, y la industria financiera es fundamental para su economía.

El gobierno creó una unidad de crisis durante el fin de semana para investigar el ataque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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