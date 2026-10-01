Un choque de helicóptero en California deja 2 muertos, 2 hospitalizados y 1 desaparecido

El ingeniero del Departamento de Bomberos del condado Los Ángeles Jonathan Torres confirmó las dos muertes y señaló que dos personas fueron trasladadas a hospitales locales, mientras que una quinta persona seguía desaparecida, informó KTLA-TV.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LOS ÁNGELES (AP) — Dos personas murieron y otras dos estaban hospitalizadas después de que un helicóptero médico se estrellara frente a la isla Catalina, cerca de Los Ángeles, informaron las autoridades.
El ingeniero del Departamento de Bomberos del condado Los Ángeles Jonathan Torres confirmó las dos muertes y señaló que dos personas fueron trasladadas a hospitales locales, mientras que una quinta persona seguía desaparecida, informó KTLA-TV.
La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, indicó en una publicación en X que le dijeron que el helicóptero se estrelló poco después de despegar de Catalina.
Las autoridades recibieron reportes del accidente poco antes de las 8 de la tarde y respondieron junto con la Guardia Costera de Estados Unidos, informó KTLA.
Las autoridades dijeron que el helicóptero estaba sumergido a 73 metros (240 pies) de profundidad frente a Catalina, que se encuentra a unos 35 kilómetros (22 millas) del territorio continental del condado Los Ángeles.
Se creía que el helicóptero era propiedad de REACH Air Medical Services, de Sacramento, California, informó KTLA.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter