Un chaleco probado en misión lunar de la NASA reduce la exposición a la radiación espacial

En esta foto proporcionada por la NASA, Helga y Zohar, dos maniquíes de prueba con chalecos contra la radiación, en inspecciones posteriores a un vuelo espacial, el 17 de enero de 2023, dentro de la Instalación de Procesamiento de la Estación Espacial en el Centro Espacial Kennedy en Merritt Island, Florida. (Kim Shiflett/NASA vía AP) AP

Los científicos informaron el miércoles sobre el chaleco de protección contra la radiación que llevó alrededor de la Luna un maniquí de prueba femenino en 2022. Nadie iba a bordo de ese vuelo inaugural Artemis I, que en abril allanó el camino para el esperado regreso de la humanidad a la Luna mediante un sobrevuelo de una tripulación de cuatro personas.

La radiación sigue siendo una de las mayores amenazas para los astronautas mientras la NASA trabaja hacia una base lunar. Las prendas de blindaje podrían mantener a salvo a las tripulaciones lunares cuando golpeen las tormentas solares e incluso permitirles aventurarse más allá de sus refugios si fuera necesario, informó el equipo de Estados Unidos, Alemania e Israel en la revista Science Advances.

Una versión del chaleco se probó anteriormente en la Estación Espacial Internacional. No viajó con los astronautas de Artemis II, ya que era una misión corta de 10 días con espacio limitado, pero podría terminar como equipaje de mano para futuras tripulaciones lunares.

Pensado para usarse solo durante eventos solares de alta radiación y potencialmente causantes de cáncer, el chaleco cubre los órganos y tejidos humanos más vulnerables: pulmones, estómago, médula ósea, mamas y ovarios. Se cree que las mujeres son especialmente susceptibles al cáncer inducido por radiación.

Artemis I llevó dos maniquíes femeninos que pasaron casi un mes volando a la Luna y de regreso. Apodados Zohar y Helga, los maniquíes —cada uno de tamaño real, de casi 1 metro (3 pies) desde la cabeza hasta la parte inferior del torso— fueron asegurados en los asientos de pasajeros de la cápsula Orion de la NASA.

Zohar llevó el chaleco AstroRad de 26 kilogramos (57 libras), desarrollado por la startup estadounidense-israelí StemRad y Lockheed Martin. Las compañías ya habían probado un prototipo en la estación espacial para evaluar comodidad y funcionamiento, modelándolo a partir del equipo usado por equipos de respuesta a desastres nucleares.

Helga voló sin chaleco, pero al igual que su compañera contenía miles de sensores de radiación.

El autor principal del estudio, Jordan Houri, de StemRad, lo calificó como “el mayor experimento jamás realizado para determinar la exposición a la radiación de los astronautas más allá de la órbita terrestre baja”. La NASA, el Centro Aeroespacial Alemán y la Agencia Espacial de Israel aportaron la financiación. La exposición a la radiación es mucho menor para los viajeros espaciales más cerca de casa, gracias a la atmósfera protectora y al campo magnético de la Tierra.

Artemis I no encontró grandes estallidos solares. Pero, basándose en mediciones recopiladas mientras la cápsula Orion de la NASA atravesaba a toda velocidad el cinturón interno de radiación de Van Allen, Houri y su equipo simularon cuánta protección brindaría el chaleco durante eventos extremos de partículas solares como los de 1972 y 1989, que detonaron minas marinas magnéticas y colapsaron una red eléctrica.

Por suerte para la NASA, el estallido solar de 1972 ocurrió entre los dos alunizajes de ese año, manteniendo a salvo a las tripulaciones del Apolo 16 y 17 de una exposición a radiación potencialmente mortal.

Los hallazgos más recientes mostraron que el chaleco podría reducir la dosis de radiación de un astronauta hasta un 60% en una tormenta solar tan feroz como la de 1972 y casi un 40% en una calamidad que reflejara la de 1989. Eso equivale a 193 días y 131 días, respectivamente, de exposición innecesaria a radiación del espacio profundo, señalaron los científicos.

Aunque ninguno de los viajes lunares del programa Apolo superó las dos semanas, las estancias en una base lunar previstas por la NASA probablemente durarán semanas, si no meses, lo que incrementa el riesgo de soportar una tormenta solar peligrosa. Las expediciones a Marte durarán aún más —meses, años y posiblemente vidas enteras— si el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, logra su objetivo de construir una ciudad en el planeta rojo.

Los científicos están usando sus observaciones para reducir más peso del chaleco sin sacrificar protección. También investigan cómo crear blindaje contra la radiación a partir de artículos que ya estén a bordo de una nave espacial —un reciclaje que podría salvar la vida de las tripulaciones.

Houri no prevé que se necesiten más pruebas en el espacio profundo en el corto plazo, ya que Zohar y Helga “nos proporcionaron un conjunto de datos excepcionalmente grande y de alta fidelidad”.

Zohar y su chaleco ahora están en exhibición en el Centro Espacial Kennedy de Florida, donde comenzó su viaje a la Luna.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP