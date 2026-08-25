Un buque queda inutilizado tras ataque en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

En esta imagen, distribuida por la oficina de la presidencia de Irán, el presidente, Masoud Pezeshkian (derecha) se reúne con el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, en Teherán, Irán, el 24 de agosto de 2026. (Oficina de la Presidencia de Irán vía AP) AP

El ataque se produjo mientras una delegación de alto nivel de Pakistán, que ha sido uno de los principales mediadores entre Estados Unidos e Irán, concluía reuniones en Teherán con el objetivo de lograr un fin negociado de la guerra, que dura ya casi seis meses.

A continuación, un repaso a los últimos acontecimientos de la guerra en Irán y en Oriente Medio el lunes.

El petrolero fue alcanzado el lunes por la noche a unas pocas millas de la costa este de Omán, según un reporte de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, el martes.

El proyectil, de origen desconocido, impactó en el motor de la embarcación y lo dejó fuera de servicio, pero se indicó que toda la tripulación estaba a salvo, apuntó la UKMTO.

No se informó de daños ambientales por el incidente, pero los vertidos de petróleo de otros barcos dañados durante la guerra han generado una creciente preocupación por el daño ecológico.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo se transportaba libremente por el estrecho de Ormuz antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Teherán ejerce ahora un control asfixiante sobre el tráfico marítimo a través del estrecho y periódicamente dispara contra embarcaciones que intentan cruzarlo, aunque por el momento nadie se atribuyó la autoría del ataque del lunes.

Estados Unidos también mantiene un bloqueo a los puertos iraníes y ha disparado contra embarcaciones.

Funcionarios paquistaníes dicen que diálogo con Irán fue “muy positivo”

Una delegación de Pakistán encabezada por el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, abandonó Teherán el martes tras mantener conversaciones con el presidente del país y otros altos cargos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y la reactivación de las estancadas negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos, dijo el ejército paquistaní.

Pakistán ha buscado mediar entre Teherán y Washington manteniendo contactos con autoridades de ambos países e instándolos a resolver sus diferencias.

El ministro pakistaní del Interior, Mohsin Naqvi, quien acompañó a Munir, manifestó que su reunión con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había sido “muy positiva y productiva”, centrada en lograr eventualmente el fin del conflicto.

“Se logró un progreso significativo y la reunión concluyó con un tono altamente positivo”, escribió Naqvi en X. “Seguimos esperanzados en que este impulso ayude a allanar el camino para nuevos avances y una paz duradera en la región”.

Entre los temas que se abordaron estaba también la reapertura del estrecho de Ormuz, indicó el ejército.

Irán y Omán —que está en el la costa opuesta a la iraní en el estrecho— están ultimando su propia propuesta para gestionar la vía marítima, pero sigue sin estar claro si Estados Unidos aceptaría el plan.

El ministro omaní de Exteriores de Omán tenía previsto reunirse con autoridades iraníes el martes.

Sin respuestas a un año de ataque israelí que mató a 22 en hospital en Gaza

El martes se cumplió un año desde que soldados israelíes mataron a 22 palestinos, incluidos periodistas y rescatistas, en un doble ataque contra un hospital en Gaza que provocó indignación mundial. Nadie ha asumido responsabilidades.

Las autoridades israelíes afirmaron que el objetivo era una supuesta cámara de Hamás en el techo del Hospital Nasser. Entre los fallecidos estaban el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri y Mariam Dagga, una periodista visual que trabajó para The Associated Press y otros medios de comunicación.

Pese a reiteradas solicitudes de la AP, el ejército no ha proporcionado detalles sobre la investigación ni plazos acerca de cuando podría concluir. Grupos de derechos sostienen que Israel rara vez hace rendir cuentas a sus tropas por la muerte de palestinos, y apuntan a investigaciones prolongadas que rara vez derivan en procesamientos.

China advierte que amenaza de sanciones de EEUU perturba cooperación con Irán

El Ministerio de Exteriores de China afirma que sigue de cerca los planes anunciados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para ampliar las sanciones a entidades e individuos vinculados con Irán, incluyendo algunos asentados en China.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, señaló que la cooperación entre Beijing y Teherán “no debería ser perturbada ni socavada”, y subrayó que se ha llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional.

China es uno de los mayores socios comerciales de Irán y compra la mayor parte de sus exportaciones de petróleo.

El Departamento del Tesoro informó el lunes que estaba imponiendo sanciones a casi 60 entidades vinculadas con Irán, incluidas varias con sede en China.

Pero Bessent no llegó a decretar sanciones secundarias a países que comercian con Irán, lo que, según explicó, se debía a que quería que tuvieran la oportunidad de alejarse de la República Islámica antes de que fuera demasiado tarde.

No mencionó a ningún país que pudiera enfrentar sanciones y afirmó “Ellos saben quiénes son”.

Lin sostuvo que las sanciones unilaterales “carecen de fundamento en el derecho internacional” y añadió que la guerra económica solo “agravaría aún más las tensiones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP