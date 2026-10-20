Un ataque ruso con misiles y drones mata a 4 en Ucrania mientras Zelenskyy busca ayuda en Noruega

En esta imagen proporcionada por la 65 Brigada Mecanizada de Ucrania, soldados reaccionan al regresar de una larga misión en el frente en la región de Zaporiyia, Ucrnaia, el lunes 19 de octubre de 2026. (Andriy Andriyenko/65 Brigada Mecanizada de Ucrania via AP) AP

En Oslo también se esperaba al enviado de Estados Unidos Steve Witkoff, quien junto con Jared Kushner ha intentado sin éxito encauzar a Rusia y Ucrania hacia un acuerdo y poner fin a la guerra, informó el gobierno noruego. Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, asistirá a la reunión por videoconferencia.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, tenían previsto reunirse con Zelenskyy en la capital de Noruega.

Con el apoyo adicional de Estados Unidos a Ucrania en duda, mientras las relaciones entre Zelenskyy y Trump vuelven a deteriorarse, el líder ucraniano dijo que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encuentra de viaje por Asia.

Esa conversación se produjo después de que Zelenskyy dijera el lunes a un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses que cree que “se ha tomado alguna decisión política para ralentizar... el apoyo para nosotros”.

Ucrania casi se ha quedado sin interceptores de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense que necesita para detener los misiles balísticos de Rusia, según Zelenskyy, quien ha suplicado a Washington que envíe más. Pero afirmó que el Pentágono está retrasando la entrega de misiles que otros países han comprado para Ucrania.

Zelenskyy también dijo que buscó la ayuda de Rubio para garantizar que Estados Unidos siga compartiendo inteligencia vital con Ucrania después de que Kiev no recibiera, o recibiera tarde, advertencias sobre ataques con misiles rusos en los últimos días.

Además, Zelenskyy dijo que aún estaban vigentes restricciones de velocidad sobre el uso por parte de Kiev de la versión de grado militar del servicio de internet satelital de la empresa estadounidense SpaceX, lo que obstaculiza las operaciones en el campo de batalla.

Trump también ha levantado sanciones a Rusia, una medida que Zelenskyy criticó duramente por ayudar al presidente ruso, Vladímir Putin, a continuar con la invasión a gran escala de Moscú, que cumplirá cinco años en febrero.

Zelenskyy dijo que tuvo “una conversación sustancial” con Rubio.

“Estoy agradecido por su disposición a ayudar y por su posición clara”, manifestó Zelenskyy en redes sociales.

Con el ejército ruso estancado en la línea del frente, Putin intenta bombardear a Ucrania hasta someterla mientras la priva de apoyo vital de Estados Unidos, según líderes occidentales y analistas.

Los países europeos, preocupados por los planes de Rusia en el continente, están tratando de compensar cualquier disminución en los suministros de Estados Unidos, pero algunos recursos clave son de fabricación estadounidense.

Cuatro muertos en ataques en la región de Kiev

Cuatro personas murieron y otras 27 resultaron heridas, incluidos niños, en ataques rusos con misiles y drones contra la región de Kiev durante el último día, informó la policía regional.

Tres personas murieron y seis resultaron heridas en el distrito de Obukhiv, donde se reportaron daños en almacenes, indicó la policía. En el distrito de Bucha, una mujer murió y 21 personas resultaron heridas, ocho de ellas niños, y cientos de edificios sufrieron daños, según la policía.

Rusia también atacó durante la noche instalaciones energéticas en la región sureña ucraniana de Odesa, lo que provocó cortes de electricidad en algunas zonas, dijo Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional. Nadie resultó herido, señaló.

El Ministerio ruso de Defensa dijo en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo ataques con drones contra centros logísticos, infraestructura portuaria y tres buques de carga en el puerto de Reni, en la región de Odesa. Indicó que otro buque de carga fue alcanzado en el mar cuando se dirigía a Odesa.

Mientras tanto, las defensas antiaéreas interceptaron 136 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas durante la noche, informó el Ministerio de Defensa.

Se desató un incendio en una instalación industrial no especificada en la región de Tambov como resultado del ataque, dijo el gobernador Yevgeny Pervyshov.

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Barry Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP