Un ataque ruso a la capital de Ucrania deja al menos 16 heridos

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La Administración Militar de la Ciudad de Kiev indicó que los ataques se registraron en más de 10 lugares. Una niña de 10 años y un niño de 12 figuraban entre los heridos, señaló la administración en un comunicado en Telegram.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que destruyó o neutralizó 131 objetivos aéreos rusos en el ataque nocturno. Indicó que las principales zonas atacadas fueron las regiones de Kiev, Zaporiyia y Odesa. Se registraron impactos en 36 lugares, mientras que restos de objetivos interceptados cayeron en cinco ubicaciones. El ataque incluyó misiles balísticos, misiles de crucero y 157 drones y señuelos, precisó.

En el distrito de Dniprovsky, resultaron dañados un almacén, un edificio de oficinas, edificios residenciales y automóviles, según el comunicado. Un almacén resultó afectado en el distrito de Solomyansky, mientras que en el distrito de Darnitsky hubo daños en un almacén y automóviles.

En el distrito de Podilsky, las autoridades indicaron de daños en la cubierta de un edificio no residencial resultó dañado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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