Un ataque ruso a la capital de Ucrania deja al menos 16 heridos

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev indicó que los ataques se registraron en más de 10 lugares. Una niña de 10 años y un niño de 12 figuraban entre los heridos, señaló la administración en un comunicado en Telegram.
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KIEV, Ucrania (AP) — Una andanada rusa de misiles y drones dirigida contra la capital de Ucrania durante la noche y hasta la mañana del jueves dejó al menos 16 personas heridas, informaron las autoridades locales.
La Administración Militar de la Ciudad de Kiev indicó que los ataques se registraron en más de 10 lugares. Una niña de 10 años y un niño de 12 figuraban entre los heridos, señaló la administración en un comunicado en Telegram.
La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que destruyó o neutralizó 131 objetivos aéreos rusos en el ataque nocturno. Indicó que las principales zonas atacadas fueron las regiones de Kiev, Zaporiyia y Odesa. Se registraron impactos en 36 lugares, mientras que restos de objetivos interceptados cayeron en cinco ubicaciones. El ataque incluyó misiles balísticos, misiles de crucero y 157 drones y señuelos, precisó.
En el distrito de Dniprovsky, resultaron dañados un almacén, un edificio de oficinas, edificios residenciales y automóviles, según el comunicado. Un almacén resultó afectado en el distrito de Solomyansky, mientras que en el distrito de Darnitsky hubo daños en un almacén y automóviles.
En el distrito de Podilsky, las autoridades indicaron de daños en la cubierta de un edificio no residencial resultó dañado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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